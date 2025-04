Conte diretto sulla Meloni: “Parla di Nutella per re Carlo, ma ignora i problemi degli italiani”

Il leader del Movimento 5 Stelle critica duramente la premier dopo l’aneddoto raccontato durante la cerimonia dei Premi Leonardo.

Lo scontro politico tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni si accende su un terreno inaspettato: un barattolo di Nutella. Il riferimento è all’intervento della presidente del Consiglio durante la cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025 a Villa Madama, dove Meloni ha condiviso un aneddoto sul dono fatto a re Carlo d’Inghilterra in occasione della sua recente visita a Roma.

“Gli ho regalato della Nutella”, ha raccontato Meloni, aggiungendo di aver allegato al barattolo un biglietto con precise “istruzioni per l’uso”: “In una domenica di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, metti quella serie che volevi vedere da tempo, prendi un cucchiaino e apri questo regalo: ti sentirai meglio”.

Le critiche di Conte: “Sparita di fronte alle emergenze”

Il gesto, presentato in un contesto istituzionale come segno di cordialità verso un ospite di rilievo, è stato oggetto di critiche da parte del leader del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, in un post pubblicato sui social, ha duramente commentato la scelta comunicativa della premier: “Sparita da mesi di fronte alle emergenze dei cittadini, Meloni ricompare per parlarci di questo. Ha perso ogni contatto con i problemi del Paese”.

Conte ha accompagnato il commento con un video nel quale elenca una lunga serie di problematiche che, secondo lui, il governo starebbe ignorando. “Meloni si preoccupa giustamente dello stato d’animo di re Carlo, è un ospite illustre. A noi però piacerebbe sapere come si occupa dello sconforto degli italiani che attendono anche 22 mesi per un’operazione chirurgica, o 8 mesi per un referto medico”, ha dichiarato l’ex premier.

“Il Paese affonda, ma il governo regala sorrisi reali”

Il leader M5S ha poi proseguito nel suo affondo elencando numerose criticità economiche e sociali: “Ci sono pensionati che ricevono un aumento di appena 1,80 euro, lavoratori con stipendi da 700 euro a cui viene tagliata la busta paga, cittadini soffocati dal caro vita e imprenditori sommersi dalla burocrazia”.

Ancora, Conte ha posto l’accento sulle condizioni giovanili e sulla precarietà occupazionale: “Quattro giovani su dieci guadagnano meno del salario minimo legale e sono costretti ad emigrare. Per tutti questi, la cura è un barattolo di Nutella?”, ha ironizzato.

Governo al lavoro, ma lo scontro resta politico

L’intervento della presidente del Consiglio a Villa Madama non aveva l’obiettivo di affrontare le urgenze nazionali, ma si è svolto nell’ambito di una cerimonia celebrativa legata alla promozione dell’eccellenza imprenditoriale italiana. Tuttavia, secondo il leader del Movimento 5 Stelle, anche in contesti formali il rappresentante del governo dovrebbe trasmettere messaggi in linea con le priorità del Paese.