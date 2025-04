Scontro in diretta tra Bonelli e Nevi a “L’Aria che Tira”, L’onorevole di FI, “Sei scorretto!”

Tensione in studio su La7 tra il leader di AVS e il deputato di Forza Italia durante il dibattito sulla diffusione del fotovoltaico in Italia

**Un acceso confronto tra Angelo Bonelli e Raffaele Nevi ha animato la puntata odierna di “L’Aria che Tira”, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Tema del dibattito: il ruolo eccessivo o meno dei pannelli fotovoltaici nell’attuale strategia energetica italiana. Le posizioni contrapposte dei due ospiti hanno ben presto alimentato una polemica dai toni accesi, culminata in un momento di tensione con Bonelli che si è alzato in piedi per prendere simbolicamente il posto del conduttore.

Fotovoltaico e mercato energetico, la replica di Nevi

A scatenare il confronto è stato l’intervento di Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, che ha criticato le attuali politiche energetiche, definendo alcune misure ambientali “draconiane”. Secondo Nevi, esse avrebbero limitato la possibilità per l’Italia di diversificare le fonti fossili. “Una misura draconiana che ci ha impedito di diversificare le fonti fossili, che sono oggettivamente la cosa peggiore – ha affermato Nevi –. Il prezzo è un’altra cosa. Quello è un tema di mercato. È chiaro che se tu ti costruisci una casa, prima il mutuo lo devi pagare. E quindi ti costa. Ma finito il mutuo, la casa ce l’hai”.

Il deputato ha poi accusato, indirettamente, l’ambientalismo radicale di ostacolare un approccio più pragmatico alla transizione energetica.

Bonelli contro Nevi: “Fate la guerra al fotovoltaico”

La risposta di Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, non si è fatta attendere. Il portavoce dei Verdi italiani si è alzato in piedi, ha simbolicamente “strappato” la conduzione a Parenzo, prendendo posizione davanti allo schermo dello studio per mostrare alcuni dati. “Lui mentre dice questa cosa fa la guerra al fotovoltaico”, ha tuonato Bonelli, rivolgendosi direttamente a Nevi.

Immediata la reazione del deputato di Forza Italia: “Io? Sei un po’ scorretto”, ha replicato, contestando le parole di Bonelli. Il leader di AVS ha poi precisato: “Io sono per mettere i pannelli fotovoltaici anche sui terreni agricoli”, rilanciando l’idea di un uso diffuso dell’energia solare. Ma Nevi ha ribattuto con ironia: “Allora copriamo tutta l’Italia di specchi”.

Dibattito acceso, ma senza soluzione

Il confronto tra i due politici ha evidenziato una distanza netta tra le rispettive visioni sulla transizione energetica. Da una parte l’urgenza di accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili, anche con soluzioni impattanti sul paesaggio, dall’altra la prudenza su un uso eccessivo di tecnologie che potrebbero, secondo Nevi, alterare il territorio e non garantire immediati benefici economici.

Il conduttore David Parenzo, rimasto parzialmente defilato durante lo scambio, ha poi riportato la discussione a toni più moderati, ma il dibattito ha lasciato traccia tra i telespettatori e sui social, dove il video dello scontro è stato ampiamente condiviso.