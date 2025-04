Giorgia Meloni elogiata anche a Otto e mezzo: l’ex Premier Monti “Il suo a Washington è un successo politico”

Durante la trasmissione su La7, Lilli Gruber cerca il confronto, ma i suoi ospiti riconoscono il valore della visita della premier italiana negli Stati Uniti.

“Credo sia stato un successo politico per Giorgia Meloni e per l’Italia”, ha dichiarato Mario Monti durante la puntata di Otto e mezzo, commentando l’incontro tra la presidente del Consiglio e l’ex presidente americano Donald Trump. Un’osservazione che ha sorpreso anche la conduttrice Lilli Gruber, la quale ha tentato, senza successo, di stimolare un dibattito più critico sull’evento.

Monti, ex presidente del Consiglio e oggi senatore a vita, ha sottolineato la capacità della premier di evitare questioni controverse durante l’incontro: «Ha schivato la patata bollente dei dazi, non trattandone concretamente. Non si è invischiata in una materia sulla quale non ha potere. E ha dimostrato in Europa che non era lì per togliere potere alla Commissione europea».

Gruber, colta di sorpresa dal tono positivo, ha quindi interpellato la giornalista del Sole 24 Ore, Lina Palmerini, per ottenere un punto di vista più critico. Tuttavia, anche Palmerini ha confermato che la trasferta americana della presidente del Consiglio va letta come un risultato politico significativo, pur specificando che non ci si dovevano attendere “risultati pratici immediati”.

Secondo la cronista, infatti, la rilevanza dell’incontro risiede nel segnale politico inviato: un tentativo di consolidare il profilo internazionale della premier, in un momento delicato per l’equilibrio tra Unione europea e Stati Uniti.

Nel corso della puntata, nonostante i ripetuti tentativi della conduttrice di stimolare un confronto più critico, il giudizio espresso dagli ospiti è rimasto positivo, offrendo una lettura condivisa dell’iniziativa diplomatica. Per entrambi, Meloni ha saputo gestire una visita dall’alto valore simbolico, mantenendo un delicato equilibrio tra le istanze europee e l’interesse nazionale.

Una puntata, quella di Otto e mezzo, che ha registrato un raro consenso bipartisan, almeno sul fronte dell’analisi politica internazionale, lasciando poco spazio alla polemica abitualmente ricercata nel dibattito televisivo.

