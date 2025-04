Danilo Toninelli lancia “Basta pensieri”: «Soffrivo d’ansia, ecco il mio sito per trovare il medico giusto»

L’ex ministro delle Infrastrutture presenta un nuovo progetto digitale per mettere in contatto psicologi e utenti. “Ho sofferto di ansia, ora voglio aiutare gli altri”.

Da ex ministro a promotore della salute mentale

Dopo anni passati tra politica, istituzioni e assicurazioni, Danilo Toninelli torna alla ribalta con un progetto del tutto nuovo: “Basta pensieri”, una piattaforma digitale pensata per facilitare l’incontro tra chi cerca supporto psicologico e professionisti del settore. L’iniziativa, che si rivolge a chiunque senta la necessità di migliorare il proprio benessere mentale, è stata annunciata dall’ex ministro in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha ripercorso anche alcuni momenti delicati del suo passato.

“Sono cresciuto in una famiglia disfunzionale”, racconta Toninelli, oggi 49 anni. “Da ragazzo ho sofferto molto di ansia e ne sono uscito solo dopo anni di lavoro su me stesso. So cosa significa cercare il terapeuta giusto”. Da qui nasce l’idea della piattaforma, che guiderebbe l’utente nella scelta di uno psicologo attraverso un questionario iniziale. Il portale è in fase di lancio e già diverse decine di specialisti hanno aderito, molti dei quali con formazione in mindfulness psicosomatica e mediazione mente-corpo.

Il ruolo di Toninelli nella piattaforma

Toninelli chiarisce che non sarà lui a svolgere il ruolo di psicologo, ma si propone come speaker e motivatore, sfruttando la sua popolarità e la visibilità che ha conquistato in passato con i video di “Controinformazione”, seguiti da una parte consistente del pubblico, nonostante le critiche ricevute nel tempo.

A condividere l’avventura con lui ci sono la psicologa Anna Sari e l’ex social media manager al Ministero Emanuele Falzarano, oggi cofondatore del progetto. Dopo la parentesi politica e il ritorno temporaneo al lavoro assicurativo tra Crema e Milano, Toninelli si rimette in gioco, questa volta fuori dalle istituzioni.

Un addio alla politica attiva, ma non alla battaglia sociale

Nel corso dell’intervista, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ribadisce di non voler più candidarsi: “La battaglia politica da eletto non la farò mai più. Ho il sacro rispetto della regola dei due mandati”. E sul fronte delle polemiche interne al M5S, Toninelli preferisce non alimentare tensioni: “Beppe Grillo non lo sento da Natale”, dice, e su Giuseppe Conte aggiunge: “Spero che Giuseppe, quando vedrà la nostra piattaforma, comprenda davvero quanto sia importante una battaglia diversa: quella per la salute mentale”.

Con “Basta pensieri”, l’ex ministro cerca dunque di convertire l’esperienza personale in un servizio utile alla collettività, puntando su un tema sempre più sentito come quello del benessere psicologico.

