Maltempo in Italia: due dispersi a Vicenza e frana a Trento​

​Il maltempo continua a colpire l’Italia, con due persone disperse a Vicenza e una frana che ha causato l’evacuazione di 14 persone a Trento.​

​Due dispersi nel Vicentino​

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, due persone sono scomparse a Valdagno, in provincia di Vicenza, dopo essere state trascinate con la loro auto dalla piena del torrente Agno. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di padre e figlio. I Vigili del Fuoco, intervenuti dall’una di notte con squadre di ricerca e droni, stanno proseguendo le operazioni per rintracciarli. ​

Le forti piogge hanno causato il crollo parziale di un ponte sul torrente nel centro di Valdagno, aprendo una voragine e trascinando in acqua parte della sede stradale. ​

​Frana a Trento: evacuate 14 persone​

A Trento, nel quartiere San Martino, una frana ha interessato un’abitazione durante la notte. In via precauzionale, 14 persone sono state evacuate per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti, ma la circolazione nella zona è attualmente bloccata. ​

​Allerta meteo in otto regioni​

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per venerdì 18 aprile su otto regioni italiane. Allerta rossa è stata emessa per alcune aree della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, mentre l’allerta arancione riguarda altri settori delle stesse regioni. Allerta gialla è stata segnalata per Campania, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta. ​

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e attenzione alle comunicazioni ufficiali.​

