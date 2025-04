Bari, dal 22 aprile partono i lavori in piazza Moro: modifiche alla viabilità e nuove disposizioni fino al 2026

Al via il cantiere per la riqualificazione di piazza Moro a Bari: previste modifiche alla viabilità e interventi su illuminazione, arredi urbani e spazi verdi.

Inizio dei lavori e interventi previsti

BARI – Prenderanno ufficialmente il via lunedì 22 aprile i lavori di riqualificazione di piazza Aldo Moro, uno dei principali snodi urbani del capoluogo pugliese. Il progetto, finanziato con circa 5 milioni di euro attraverso fondi Pnrr, mira a trasformare l’area in un moderno spazio urbano pedonale, migliorando l’accessibilità alla stazione centrale e la fruizione dell’intera zona. L’intervento prevede la creazione di nuovi spazi verdi, l’installazione di arredi urbani, l’ammodernamento dell’illuminazione e la riorganizzazione dei flussi veicolari.

La prima fase, che si concluderà a settembre 2025, interesserà la porzione nord della piazza, compresa tra l’ultimo isolato di via Sparano, corso Italia, la fontana monumentale, via De Cesare e via Niccolò dell’Arca. Tra gli interventi in programma figura il restyling delle aree verdi esistenti, nel rispetto dell’impianto originario in stile giardino all’italiana, e l’installazione di nuovi corpi illuminanti a led integrati nel sistema urbano.

Prevista anche la realizzazione di una pavimentazione in quota nella parte centrale della piazza, in continuità con via Sparano, così da favorire un collegamento pedonale diretto fino a corso Vittorio Emanuele. L’area sarà inoltre dotata di nuovi chioschi, arredi urbani e sistemi tecnologici per l’irrigazione e la gestione delle acque piovane. In caso di ritrovamento di antiche basolature, il materiale sarà recuperato e riutilizzato nella sistemazione della zona adiacente la fontana.

Cambiamenti alla circolazione e durata dei lavori

Durante l’esecuzione del cantiere saranno adottati numerosi provvedimenti temporanei di circolazione. In particolare, dal 22 aprile al 10 ottobre verranno istituiti divieti di transito e di fermata in vari tratti di piazza Aldo Moro, tra cui quelli compresi tra i civici 4 e 20 e tra la rotatoria e il civico 26. La circolazione subirà ulteriori modifiche con l’inibizione di alcuni attraversamenti pedonali e il restringimento della carreggiata in corrispondenza della rotatoria e del lato ovest della piazza.

I mezzi pesanti diretti al cantiere potranno circolare solo se accompagnati da due movieri, mentre saranno esclusi dalle restrizioni i veicoli di servizio, delle forze dell’ordine, dei soccorsi e delle persone con disabilità. Inoltre, sarà in vigore un limite massimo di velocità di 30 km/h nelle aree interessate dai lavori.

Modifiche anche al trasporto pubblico: AMTAB S.p.A. provvederà a sopprimere e riposizionare alcune fermate degli autobus urbani. Nella prima fase, le fermate “Bari Centrale” e “De Cesare” verranno sostituite da una provvisoria in via De Cesare, nei pressi dell’incrocio con via Crisanzio.

La seconda fase del cantiere, con conclusione prevista a marzo 2026, interesserà l’area sud della piazza, fino al marciapiede antistante il fabbricato viaggiatori.

“Tra qualche giorno partiranno i lavori di una delle opere più importanti previste per i prossimi anni nella città di Bari – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. È una riqualificazione fisica, quella che interesserà piazza Moro, che avrà però anche risvolti sociali perché oggi quell’area è oggetto di degrado e insicurezza”.

“Stiamo coordinando i lavori di un’opera strategica che cambierà il volto di una delle aree di accesso in città più importanti – ha commentato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi –. Il nostro obiettivo è quello di creare meno disagi possibili ai cittadini senza rinunciare alle realizzazioni previste, che renderanno più funzionale, moderna e bella Bari”.

Al termine dei lavori, la direzione del cantiere curerà il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale, garantendo la conformità alla configurazione precedente.