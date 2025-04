Bari, pulisce piazza Carabellese: “Non voglio mendicare davanti a un supermercato, ho mani e testa che funzionano”la storia di Kelly Osas

“Non voglio mendicare, voglio lavorare”: in attesa del permesso di soggiorno, un 29enne nigeriano si offre per lavori domestici pulendo volontariamente una piazza di Bari.

Un’iniziativa spontanea a Bari

Nel quartiere Madonnella, a Bari, un giovane uomo di origini nigeriane ha scelto di rimboccarsi le maniche per affrontare una situazione personale difficile. Kelly Osas, 29 anni, vive nel rione Libertà e sta aspettando il rinnovo del permesso di soggiorno. In questo periodo di stallo burocratico, ha deciso di non restare inattivo e ogni giorno si dedica alla pulizia dell’area verde incolta dietro la madonnina di piazza Carabellese.

“Non voglio mendicare davanti a un supermercato. Preferisco lavorare, fare qualcosa, ho mani e testa che funzionano“, racconta Osas. Con queste parole sintetizza il suo desiderio di essere utile e autonomo, nonostante le difficoltà che sta affrontando. Per lui, il lavoro è dignità, e la sua è una scelta di orgoglio e volontà.

Una richiesta d’aiuto dignitosa

Ogni mattina, Kelly si presenta in piazza con attrezzi rudimentali per prendersi cura del verde trascurato. Ha scritto su un cartone un messaggio semplice ma diretto, rivolto a chiunque possa offrirgli un’opportunità: “Se qualcuno ha bisogno di pulizie nel giardino o casalinghe, io sono qui, ho un affitto da pagare mentre attendo documenti e anche un avvocato“. Un invito a dare valore alla sua disponibilità e alla sua voglia di lavorare.

La sua storia è emersa grazie ai residenti della zona, colpiti dalla sua determinazione e dal suo atteggiamento positivo. In un momento in cui l’attesa burocratica può portare all’esclusione, Osas ha scelto l’azione concreta: tenere pulita una piazza pubblica, dimostrando il proprio impegno civico e la volontà di contribuire.

Molti abitanti del quartiere si sono fermati a parlare con lui, apprezzando il gesto e condividendo la sua richiesta di lavoro. Al momento, continua a cercare un’occupazione stabile, in attesa della regolarizzazione del suo status giuridico.