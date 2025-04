Bari, cenano al Cortigiano e fuggono senza pagare: il conto era di 400 euro

Due uomini e una donna hanno lasciato un ristorante di Bari dopo aver consumato una cena da 400 euro, uscendo con una scusa e sparendo nel nulla.

Fuga senza pagare in un ristorante del centro di Bari

Una cena di lusso si è conclusa con una fuga improvvisa in uno dei ristoranti più frequentati del centro di Bari. L’episodio è avvenuto qualche sera fa al Ristorante Cortigiano, in via Turati, dove due uomini e una donna si sono accomodati e hanno ordinato pietanze per un totale di circa 400 euro. Dopo aver consumato l’intera cena con apparente tranquillità, i tre hanno lasciato il locale senza pagare il conto.

Secondo quanto ricostruito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i tre clienti si sono comportati in modo disinvolto per tutta la durata della cena. Ordinazioni senza esitazioni, atteggiamento sereno e nessun segnale che potesse far presagire l’epilogo della serata. Al termine del pasto, si sono alzati uno alla volta con la scusa di dover fumare una sigaretta, lasciando apparentemente come garanzia una borsa sul tavolo.

Il personale del ristorante, non insospettito dal gesto, ha atteso il loro rientro, ma dopo qualche minuto ha iniziato a nutrire dubbi. Quando è stato effettuato un controllo, la borsa risultava ancora sul tavolo, ma dei clienti non vi era più alcuna traccia. Il conto, pari a circa 400 euro, è rimasto non saldato.

Le immagini delle telecamere hanno ripreso tutta la scena

A fornire un quadro dettagliato dell’accaduto sono state le riprese delle telecamere interne del ristorante, che hanno immortalato ogni fase dell’evento. Nei filmati si vedono chiaramente i tre mentre consumano la cena e, successivamente, si allontanano uno dopo l’altro con estrema naturalezza, senza destare sospetti tra i dipendenti in sala.

Il materiale video è stato acquisito per le verifiche del caso. Al momento non è noto se siano state presentate denunce formali,