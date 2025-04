Francesca Bosco lascia Amici, l’emozione di Jacopo Sol: “Senza di te sarei stato diverso”

La ballerina Francesca Bosco lascia il Serale di Amici24. Commosso il saluto con Jacopo Sol, che le dedica parole cariche di affetto e stima.

Francesca Bosco lascia il talent ma riceve importanti proposte lavorative

Durante la puntata serale di Amici24, andata in onda sabato 19 aprile su Canale 5, si è consumata l’eliminazione della ballerina Francesca Bosco, visibilmente emozionata nel momento dell’addio. La giovane danzatrice ha ringraziato la conduttrice Maria De Filippi per l’opportunità vissuta all’interno del programma, esprimendo gratitudine per quanto appreso e per le occasioni che il talent le ha offerto.

Poco prima di abbandonare lo studio, alla concorrente è stata comunicata l’esistenza di due importanti possibilità professionali: un posto in una compagnia di danza con sede a Budapest, oppure la partecipazione a un tour italiano composto da otto date. La notizia, riferita direttamente dalla conduttrice, ha emozionato profondamente la ballerina, che ha definito l’esperienza nel programma “un sogno” e ha aggiunto: “Questo posto è magico”.

Il saluto di Jacopo Sol: “Mi fai sentire qualcosa”

Al termine della puntata, Maria De Filippi ha concesso a Francesca Bosco e Jacopo Sol di scambiarsi un saluto lontano dalle telecamere. I due, molto legati all’interno del programma, hanno così potuto condividere un momento di commiato in privato. Successivamente, però, il cantante ha scelto di rivolgere alla ballerina una dedica pubblica, manifestando apertamente i propri sentimenti e la stima nei suoi confronti.

“Volevo ringraziarla a nome di tutti. Sei una persona speciale e so che se non ci fossi stata tu sarebbe stato diverso, sarei stato una persona diversa. Per me quando balli hai qualcosa di speciale, mi fai sentire qualcosa. Lei aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere dopo, quindi sono contento che hai visto queste cose. Te lo meriti.”

Parole che hanno commosso i presenti e che hanno confermato il forte legame nato tra i due concorrenti nel corso del Serale. L’uscita di Francesca Bosco segna un momento significativo del programma, che si avvicina sempre più alle fasi conclusive della stagione.