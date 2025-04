Giovane colpisce una volante, agente lo stende con una manovra a terra: il video fa il giro dei social

Un ragazzo avrebbe sferrato un pugno contro un’auto della polizia. Un agente è intervenuto facendolo cadere a terra con decisione. Il video è diventato virale.

Le immagini circolate sui social

Sta facendo discutere un video pubblicato sui social che mostrerebbe un giovane colpire una volante della polizia per poi essere atterrato con una manovra decisa da un agente. Secondo quanto ricostruito, la scena sarebbe avvenuta a Brescia, anche se la data esatta dell’accaduto non è stata confermata. Il video è stato condiviso dalla pagina Instagram No Justice No Peace_Italy, suscitando un acceso dibattito online.

Nel filmato si vede un ragazzo camminare in strada, seguito a breve distanza da un’auto della polizia. A un certo punto, il giovane si volta e colpisce con un pugno la parte anteriore del veicolo. Immediatamente, uno degli agenti scende dal mezzo e lo atterra con una manovra rapida e decisa, nota in ambito sportivo come “spazzata”.

Secondo quanto riferito dagli amministratori della pagina che ha diffuso il video, il filmato non sarebbe recente. “Ma il fatto rimane comunque grave. Oltretutto quando viene normalizzato un comportamento del genere sui social”, si legge nel post di accompagnamento, che evidenzia la preoccupazione per la diffusione e l’accettazione di simili dinamiche.

Indagini sull’accaduto e reazioni online

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sul contesto in cui si è verificato l’episodio, né sono emerse informazioni ufficiali da parte delle autorità locali. Al momento, non risulta se siano stati presi provvedimenti nei confronti del giovane o dell’agente coinvolto.

Il filmato ha rapidamente ottenuto migliaia di visualizzazioni, diventando virale e alimentando reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni hanno espresso perplessità sulle modalità di intervento adottate dall’agente, altri hanno invece sottolineato la reazione istintiva delle forze dell’ordine di fronte a un gesto potenzialmente pericoloso.

In attesa di verifiche ufficiali, il video continua a essere condiviso e commentato