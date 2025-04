Affari Tuoi un colpo da 200mila euro per una coppia calabrese, De Martino: “Ha vinto il bene contro il male”

Durante la puntata del 19 aprile, Emilio e Rosanna, provenienti dalla Calabria, rifiutano tutte le offerte e vincono il premio massimo da 200mila euro.

Una partita carica di colpi di scena

ROMA – La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 19 aprile ha visto come protagonisti Emilio e Rosanna, una coppia proveniente dalla Calabria, che ha partecipato con il pacco numero 12, poi scambiato con il 2. Lui parrucchiere, lei al suo fianco durante tutto il percorso, i due hanno affrontato l’intera partita senza mai accettare le proposte del “Dottore”, arrivando fino in fondo e conquistando il premio più alto in palio: 200mila euro.

Il gioco si è aperto con l’eliminazione di alcune somme modeste, ma anche di premi importanti come 300mila e 30mila euro. Dopo alcuni tiri più fortunati, Emilio e Rosanna ricevono una prima offerta da 25mila euro, che però decidono di rifiutare. “Mia moglie di solito è timida… mi stupisce che sia così”, ha commentato Emilio, con Rosanna che ha prontamente replicato: “Vabbè, ma c’è Stefano…”. La concorrente ha poi ammesso di aver accettato di partecipare soprattutto per poter incontrare il conduttore Stefano De Martino.

Il gioco è proseguito con l’eliminazione di altri pacchi di valore basso, fino al momento in cui Emilio accetta il cambio del proprio pacco. Il contenuto del pacco originale era di 20mila euro. Le eliminazioni successive portano via dal tabellone i 50mila e 500 euro, poi il Dottore propone un assegno da 30mila euro, subito distrutto. Subito dopo, vengono persi i premi da 100mila e 75mila euro.

Il rifiuto dell’ultima offerta premia la coppia

Nel finale, la tensione aumenta: eliminati i 20 euro, viene rifiutata una proposta da 20mila. “Ogni tiro adesso può essere fatale”, ha sottolineato il conduttore. L’eliminazione dei 10mila euro lascia in gioco solo due pacchi: uno da 50 euro e l’altro da 200mila euro. Anche l’ultima offerta, da 66mila euro, non viene accettata.

Una decisione che si rivela vincente: all’apertura del pacco, la coppia scopre di avere proprio quello contenente il premio da 200mila euro. Emozionato il conduttore, che commenta: “Ancora una volta ha vinto il bene contro il male”.