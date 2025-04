De Luca promette “sorprese positive” e attacca la Schlein “Le forze del male non prevarranno”

Il presidente della Campania preannuncia sviluppi imminenti. Intanto, nella nuova classifica di gradimento, guida Luca Zaia, seguito da Fedriga e Fontana.

De Luca allude a novità: “Le forze del male non prevarranno”

Con uno dei suoi consueti interventi social, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare del suo futuro politico e lo fa con toni biblici e simbolici: “Avrete delle sorprese positive dal mio punto di vista. Visto che siamo a Pasqua, in termini evangelici, diciamo che le forze del male non prevarranno”, ha dichiarato.

Nel suo messaggio, De Luca ha poi aggiunto: “Poi vi spiegherò… quello che voglio dire è: state tranquilli tutti, ne parleremo e il lavoro in corso andrà avanti. Nessuno abbia dubbi, anche se vedo che qualcuno non ha ancora capito bene e si è agitato a vuoto prima del tempo. Ne parleremo nei prossimi giorni”.

Le sue parole, pronunciate con il tono ironico e tagliente che lo contraddistingue, sembrano voler tranquillizzare i suoi sostenitori circa le prossime mosse politiche, in un momento delicato per il centrosinistra e per il Partito Democratico.

Zaia in vetta nella classifica dei governatori più apprezzati

Mentre De Luca fa sentire la sua voce sui social, arriva la nuova classifica sul gradimento dei presidenti di Regione stilata da Affaritaliani.it, basata su un sondaggio condotto dall’istituto Lab21.01. In cima alla graduatoria si piazza il presidente del Veneto, Luca Zaia, che raggiunge un consenso del 67,5%, in aumento dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione.

Secondo posto per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 62,9%, seguito da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, con il 60,9%. A pari merito in quarta posizione si collocano Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini (indicato erroneamente come Michele De Pascale nella fonte originaria), presidente dell’Emilia-Romagna, entrambi al 60,4%. Chiude la top five Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, con il 59,1%.

Le parole di Zaia: “Un lavoro di squadra”

A commentare il risultato è stato lo stesso Luca Zaia, che ad Affaritaliani.it ha dichiarato: “È un risultato che mi onora, certo, ma che considero soprattutto anche frutto del lavoro di squadra. Non è solo il successo di una persona, ma di un intero sistema che ha saputo lavorare con serietà, concretezza e visione”.

Zaia ha proseguito: “Ringrazio tutti coloro che, a ogni livello istituzionale e operativo, contribuiscono ogni giorno a costruire il Veneto che vogliamo: dinamico, moderno, vicino ai cittadini. E ovviamente la gente del Veneto e in Italia che mi dimostra affetto e stima: è davvero una soddisfazione importante, che rinnova l’impegno anche verso quello che potrà essere il futuro, che sono certo potrà essere ancora al servizio di tutti i cittadini”.