Bonelli attacca Meloni: “Ha pagato il pizzo a Trump, nessun vantaggio per l’Italia”

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra boccia duramente la missione della premier a Washington. “Un accordo a perdere, altro che successo”

Critiche frontali da AVS: “È stata una resa, non una vittoria”

Il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti continua a far discutere. Tra chi esulta per il presunto successo diplomatico e chi ne contesta i contenuti, si inserisce duramente la voce di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che in una nota non usa mezzi termini per definire l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.

“C’è una destra euforica per il presunto grande successo di Giorgia Meloni a Washington. Ma non si capisce che film abbiano visto, o se fossero in stato di alterazione da ‘burundanga’ per effetto della propaganda”, attacca Bonelli, facendo riferimento sarcastico a una sostanza nota per i suoi effetti sedativi.

“Ha detto sì a tutto, senza ottenere nulla”

Secondo il parlamentare, la premier avrebbe accettato condizioni svantaggiose per l’Italia: “Con Giorgia Meloni, il nostro Paese ha pagato il pizzo all’estorsione di Trump e dei suoi dazi”, prosegue Bonelli. “Senza ottenere nulla in cambio, il governo ha detto sì all’acquisto di armi, al gas americano, allo stop alla web tax per i colossi statunitensi che macinano miliardi ma si rifiutano di pagare le tasse in Italia”.

Tra le accuse più pesanti, anche quella di aver favorito la delocalizzazione: “Via libera a investimenti per 19 miliardi di euro da parte di aziende italiane negli Stati Uniti, agevolando la perdita di posti di lavoro sul nostro territorio. Altro che strategia: questa è svendita”.

“Una politica che esclude e non integra”

Bonelli non risparmia nemmeno un attacco culturale e simbolico alla linea del governo. “Meloni si è piegata a Trump, mentre J.D. Vance, che esalta Roma come ‘opera di Dio’, dimentica che Roma nasce dai villaggi pagani, dalla commistione di culture, non dall’odio e dall’esclusione su cui loro basano la propria visione politica”.

E conclude: “È questo il grande successo sbandierato dalla destra? Gli italiani stanno capendo che questo governo sta tradendo il Paese”.