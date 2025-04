Bambino di 6 anni gioca nel cortile di casa della nonna e precipita in una cisterna, i vigili del fuoco lo salvano

Un bambino di 6 anni è caduto in una cisterna profonda 5 metri vicino casa della nonna. Illeso dopo l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Bimbo cade in una cisterna mentre gioca a casa della nonna

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove un bambino di 6 anni è precipitato all’interno di una cisterna vuota e profonda circa cinque metri. L’incidente è avvenuto nel cortile dell’abitazione della nonna del piccolo. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe riuscito a spostare autonomamente una copertura instabile che proteggeva l’accesso alla cisterna, perdendo poi l’equilibrio e cadendo al suo interno.

Il fatto si è verificato mentre la nonna si era momentaneamente allontanata per rientrare in casa, probabilmente per recuperare un oggetto dimenticato. In pochi istanti, il bambino è scomparso alla vista e i presenti si sono resi conto della gravità della situazione, lanciando subito l’allarme.

Vigili del fuoco in azione: il bambino è salvo

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono intervenuti con prontezza. Dopo aver raggiunto il luogo dell’incidente, si sono calati nella cisterna con apposite attrezzature e hanno tratto in salvo il bambino nel giro di pochi minuti. Contestualmente sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il piccolo per accertamenti medici.

Fortunatamente, il bambino è stato estratto cosciente e non ha riportato ferite visibili. È stato comunque trasportato in ospedale per le verifiche del caso, come previsto in situazioni simili. Lo spavento per lui e per i suoi familiari è stato notevole, ma l’intervento rapido e coordinato dei soccorsi ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi.