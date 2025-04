Scoppia una rissa fuori da un pub, ragazzo di sedici anni viene accoltellato e muore

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato colpito da diverse coltellate al termine di una lite scoppiata nella serata di venerdì 19 aprile.

Lite nella movida di Francofonte, ucciso un sedicenne

FRANCOFONTE (Siracusa) – Una lite scoppiata nella serata di venerdì 19 aprile si è trasformata in una tragedia nel centro di Francofonte, in provincia di Siracusa. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da numerose coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un noto pub della zona, in una via molto frequentata dai giovani.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Testimoni hanno riferito che intorno al luogo dell’accaduto vi erano numerosi ragazzi, quando improvvisamente è scoppiata una violenta discussione tra il minorenne e un giovane di 21 anni. Le motivazioni all’origine del litigio non sono ancora chiare, ma gli investigatori ipotizzano che possano essere riconducibili a questioni banali, non legate ad ambienti criminali. Le indagini sono in corso per verificare se l’assunzione di alcolici possa aver avuto un ruolo nell’escalation della violenza.

La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate – alcune delle quali agli organi vitali – si sono rivelate fatali. Il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale, nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

Accertamenti in corso: al vaglio testimonianze e telecamere

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Siracusa e della compagnia di Augusta. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena. L’obiettivo è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato alla morte del sedicenne.

Un giovane di 21 anni è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato. Al momento non è in stato di fermo, ma la sua posizione è oggetto di verifica da parte degli inquirenti. Non si esclude che possa trattarsi del presunto aggressore. Nel frattempo, la Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause del decesso e confermare l’esatta natura delle ferite riportate.