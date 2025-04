Uomo di 50 anni muore soffocato durante il pranzo di Pasqua mangiando del prosciutto: inutili i soccorsi

Durante il pranzo di Pasqua, un uomo di 50 anni ha perso la vita soffocato mentre mangiava una fetta di prosciutto nella frazione San Vincenzo di Sora.

Soffoca mentre mangia: dramma nel giorno di festa a Sora

Un uomo di 50 anni è deceduto a Sora, in provincia di Frosinone, durante il pranzo di Pasqua. L’episodio è avvenuto nella frazione San Vincenzo, dove la vittima si trovava a casa dei genitori per celebrare la festività. L’uomo, che secondo le prime informazioni era affetto da una disabilità, stava mangiando con i familiari quando ha ingerito una fetta di prosciutto che gli ha ostruito le vie respiratorie.

L’incidente si è verificato davanti agli occhi dei parenti, che hanno provato immediatamente a prestare soccorso. Si ipotizza che il pezzo di carne, particolarmente grasso, possa aver causato un blocco respiratorio improvviso. Le manovre tentate dai presenti per liberare le vie aeree non hanno avuto esito positivo.

Inutili i tentativi di rianimazione: arrivano polizia e 118

I genitori dell’uomo hanno chiamato tempestivamente il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti sia un equipaggio del 118 che una pattuglia della Polizia di Stato. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato vano.

L’uomo è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. La sua identità non è stata ancora resa nota dalle autorità. Le forze dell’ordine hanno eseguito gli accertamenti di rito, mentre la notizia ha scosso profondamente il quartiere dove la famiglia è conosciuta.

L’intervento della polizia si è limitato a supportare le operazioni di emergenza e a raccogliere elementi utili per ricostruire l’accaduto, che appare riconducibile a una tragica fatalità domestica. Non risultano al momento ulteriori indagini in corso.