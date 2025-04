Giovane 24enne muore dopo un tuffo in laghetto, era appena uscito dal lavoro

Aveva 24 anni il ragazzo che ha perso la vita dopo essersi tuffato in un laghetto di pesca sportiva a Ostellato, in provincia di Ferrara.

Tragedia nell’Oasi Valle Azzurra: perde la vita un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, originario dell’Egitto, è morto nel pomeriggio di Pasqua dopo essersi tuffato in un laghetto di pesca sportiva situato nell’Oasi Valle Azzurra, ad Alberlungo, frazione del comune di Ostellato, in provincia di Ferrara. Il giovane, che lavorava come aiuto cuoco nel bar-ristorante della struttura, aveva appena concluso il turno di lavoro quando ha deciso di immergersi in acqua per rinfrescarsi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Poco dopo il tuffo, il 24enne non è più riemerso. I presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il corpo è stato recuperato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Aperte le indagini per chiarire le cause del decesso

Secondo quanto ricostruito, il giovane prestava servizio nel locale dell’Oasi, gestito da un parente, e conosceva bene la zona. Nonostante ciò, qualcosa potrebbe aver complicato la nuotata: le acque del laghetto, infatti, potrebbero nascondere insidie come fondali irregolari o correnti. Sarà l’autopsia, disposta dalle autorità competenti, a chiarire le esatte cause del decesso.

L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti. I carabinieri hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la pista dell’incidente accidentale appare quella più probabile.

Il fatto ha suscitato sgomento tra i presenti e tra quanti conoscevano il giovane, descritto come un ragazzo riservato e impegnato nel lavoro.