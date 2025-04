A Bari turisti entusiasti a Pane e Pomodoro a Pasqua: “Sembra di stare in California”

Temperature sopra la media e cielo sereno hanno attirato centinaia di persone sulla spiaggia cittadina, con turisti entusiasti dell’atmosfera da vacanza anticipata.

Il clima primaverile decisamente mite e un cielo completamente sgombro da nuvole hanno trasformato la domenica di Pasqua in una giornata perfetta per il mare. A Bari, la spiaggia di Pane e Pomodoro si è riempita di famiglie, residenti e, soprattutto, turisti stranieri, sorpresi dal clima quasi estivo e dall’atmosfera vacanziera che si respirava lungo il litorale urbano.

Fin dal mattino, molti hanno affollato l’arenile per prendere il sole, mentre alcuni più temerari non hanno esitato a entrare in acqua per un primo bagno fuori stagione. Il vento assente e le temperature oltre la media stagionale hanno favorito un’improvvisa “fuga al mare”, rendendo la spiaggia una delle mete preferite per trascorrere la giornata festiva.

In tanti si sono cimentati con il Sup – lo stand up paddle – o semplicemente si sono stesi sotto il sole, in costume da bagno, come se si fosse in piena estate. I venditori ambulanti hanno approfittato dell’afflusso per proporre bibite fresche e snack, mentre alcuni ristoranti e bar della zona hanno registrato il tutto esaurito per il pranzo pasquale.

Turisti sorpresi dal clima e dall’ambiente: «Sembra la California»

A colpire particolarmente sono stati i commenti entusiasti dei visitatori stranieri, molti dei quali in vacanza in Puglia per le festività. Alcune ragazze polacche, incuriosite dalla spiaggia urbana con palme e mare calmo, hanno esclamato: «Sembra di stare in California», osservando l’insolita vivacità del luogo per il mese di aprile.

Le condizioni meteo favorevoli stanno contribuendo ad allungare la stagione turistica, attirando visitatori anche in periodi solitamente meno affollati. In diversi hanno documentato l’esperienza con foto e video condivisi sui social, contribuendo a diffondere l’immagine di una Bari balneare fuori stagione.

Non sono mancati i curiosi accorsi sul lungomare per una semplice passeggiata o per respirare un po’ d’aria di mare, mentre altri hanno preferito fermarsi nei pressi degli stabilimenti o sui muretti a godersi il panorama. La giornata si è svolta senza disagi, con la presenza discreta delle forze dell’ordine e del personale addetto alla pulizia della spiaggia.

In attesa del vero inizio dell’estate, per molti la domenica di Pasqua ha già rappresentato un assaggio d’estate in piena regola.