Domenica In, Anna Lou Castoldi rivela in diretta il suo amore per una ragazza, Mara Venier prima resta spiazzata poi si scusa per la reazione

Durante l’intervista a Domenica In, Anna Lou Castoldi racconta la sua vita sentimentale. Mara Venier si emoziona e saluta la fidanzata in diretta.

Confessione a sorpresa durante l’intervista

ROMA – Un momento inaspettato ha segnato la puntata speciale di Domenica In andata in onda durante il periodo pasquale. Tra gli ospiti in studio, Anna Lou Castoldi e sua madre Asia Argento si sono raccontate in un dialogo aperto, tra ricordi personali, progetti professionali e affetti familiari. Le due hanno ricordato con emozione la figura di Daria Nicolodi, madre di Asia, ed espresso affetto nei confronti del regista Dario Argento.

Nel corso della conversazione, condotta da Mara Venier, è emerso un momento particolarmente intenso e personale. La presentatrice ha rivolto una domanda intima ad Anna Lou, chiedendole semplicemente: “Hai il moroso?”. La risposta dell’attrice ha spiazzato per la sua sincerità e naturalezza: “Eh… Ho una ragazza, sono innamorata. Sì abbastanza, cioè molto innamorata”. A intervenire con tono sereno è stata anche Asia Argento, che ha aggiunto: “È una brava ragazza”.

La reazione affettuosa di Mara Venier

Colta di sorpresa dalla risposta, Mara Venier ha gestito il momento con calore e spontaneità. Dopo un breve silenzio, si è alzata per abbracciare Anna Lou e ha chiesto il nome della fidanzata. “Sofia”, ha risposto la giovane attrice. La conduttrice ha poi salutato in diretta: “Sofia, tanti saluti e buona Pasqua dalla zia!”.

Il gesto ha trasformato un attimo di potenziale imbarazzo in una dimostrazione di affetto e accoglienza, confermando il tono familiare e spontaneo della trasmissione.

Anna Lou tra televisione e vita privata

Nata nel 2001, Anna Lou Castoldi è figlia di Asia Argento e del musicista Morgan. È recentemente apparsa nel programma Ballando con le Stelle, dove ha mostrato un buon feeling con il ballerino Nikita Perotti, con il quale aveva ammesso una certa attrazione. Prima di questa esperienza televisiva, aveva recitato nel film Incompresa, diretto dalla madre, e partecipato alla serie Netflix Baby nel ruolo di Aurora.

Durante il programma su Rai 1, Anna Lou ha raccontato alcuni aspetti più difficili del suo passato, come i servizi sociali svolti dopo aver imbrattato da adolescente i sedili dei bus Atac. Ha anche parlato della pressione mediatica derivante dalla notorietà dei suoi genitori. In una precedente intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato: “Per tutta la vita ho sviato questa cosa, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia”.