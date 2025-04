Lino Banfi smarrisce portafoglio e cellulare a Roma: scatta la mobilitazione dei residenti

L’attore ha perso documenti, carta di credito e telefono nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. Decine di residenti si sono attivati per aiutarlo.

Solidarietà spontanea per Lino Banfi, che nella mattinata di ieri ha smarrito il portafoglio e il cellulare nei pressi di via Lorenzo il Magnifico, nel quartiere Piazza Bologna di Roma, dove risiede da anni. L’attore, molto conosciuto in zona, ha perso anche i documenti personali, la carta di credito e una fotografia alla quale è particolarmente legato: l’immagine della moglie Lucia, scomparsa nel 2023.

La notizia si è rapidamente diffusa tramite il gruppo Facebook “Quelli di Piazza Bologna”, che conta oltre 11.000 iscritti. È stato proprio qui che Amos Tesciuba, amministratore della pagina, ha pubblicato un post per chiedere aiuto ai residenti. “Buon pomeriggio a tutti – scrive Tesciuba – purtroppo il nostro amico Pasquale Zagaria (Lino Banfi) ha smarrito il telefono, oltre a documenti e carte, stamattina nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. So che è difficile, ma se qualcuno lo avesse trovato o lo trovasse, sarebbe bellissimo. Grazie”.

Lo stesso Tesciuba ha poi aggiunto: “Tramite il gruppo (e non solo) si cerca di aiutare chiunque nei momenti di bisogno. Il post l’ho scritto io, com’è già capitato in passato per altre persone, semplicemente perché Lino non è nel gruppo e perché, oltre agli oggetti smarriti menzionati, c’è una foto della moglie a cui lui tiene moltissimo”.

Un legame profondo con il quartiere

La reazione dei residenti non si è fatta attendere. In molti si sono messi alla ricerca degli oggetti smarriti, diffondendo il messaggio anche al di fuori dei social. Il forte legame tra Lino Banfi e il quartiere è noto: l’attore è spesso visto passeggiare per le vie di Piazza Bologna, dove non si nega mai a chi gli chiede un saluto, una foto o un autografo.

Numerosi i messaggi di affetto pubblicati in risposta all’annuncio, segno della stima che l’attore continua a riscuotere tra i cittadini. Al momento, tuttavia, non sono emerse notizie sul ritrovamento del portafoglio e del telefono. Gli abitanti della zona continuano a monitorare i dintorni, con l’auspicio che gli effetti personali di Banfi possano essere presto restituiti.