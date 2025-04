Roberto Saviano esulta per la vittoria Bologna contro l’Inter: “Un gol contro la curva più ndranghetista del paese”, polemiche sui social

Lo scrittore Roberto Saviano ha pubblicato una storia Instagram in cui esulta per il gol del Bologna e critica duramente la tifoseria e la società dell’Inter.

Accuse pesanti durante Bologna-Inter

Durante la partita Bologna-Inter, andata in scena allo stadio Renato Dall’Ara, lo scrittore Roberto Saviano ha pubblicato sui suoi canali social un contenuto che ha suscitato forti reazioni. Il noto autore, da sempre schierato contro le organizzazioni criminali, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video ripreso dal televisore che mostrava l’esultanza dopo il gol decisivo realizzato da Riccardo Orsolini nei minuti di recupero.

La rete, che ha sancito la vittoria del Bologna, ha permesso al Napoli, squadra della quale Saviano è noto tifoso, di agganciare in vetta alla classifica la formazione nerazzurra. Accompagnando le immagini, Saviano ha scritto “Gooool!!!”, manifestando la propria gioia per l’episodio sportivo, ma ha anche colto l’occasione per lanciare un attacco diretto alla tifoseria e alla società interista.

Le parole di Saviano: attacco alla curva e alla dirigenza

A suscitare maggiore attenzione sono state però le parole successive, pubblicate nella stessa storia. Lo scrittore ha infatti affermato: «Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società – l’Inter – che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra». Una dichiarazione dura, che ha acceso il dibattito sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori, non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il contesto in cui sono state espresse.

Al momento, non risultano repliche ufficiali da parte della società Inter, presieduta da Giuseppe Marotta, ma è probabile che nelle prossime ore possa arrivare una presa di posizione rispetto alle parole dello scrittore. Le frasi utilizzate da Saviano, infatti, toccano un tema estremamente delicato, che coinvolge direttamente l’immagine del club e dei suoi sostenitori.