Ilaria Salis ricorda Papa Francesco: “Un esempio di giustizia, amore e speranza”

L’eurodeputata di Avs e il leader di Sinistra italiana rendono omaggio al Pontefice scomparso, sottolineandone l’impegno per carcerati, poveri, migranti e ambiente.

Salis: “Lo ricorderò con immensa gratitudine”

Tra le reazioni politiche alla scomparsa di Papa Francesco, non è mancato il messaggio di Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha affidato il suo pensiero ai social. L’attivista milanese, detenuta in Ungheria fino a pochi mesi fa, ha rievocato un momento personale per esprimere il proprio cordoglio.

«Quando ero ancora in carcere in Ungheria, la scorsa Pasqua, mi colpirono profondamente le immagini viste in televisione dalla mia cella – scrive – il Papa che lavava i piedi alle detenute di Rebibbia. Io, che non sono cattolica e non ho mai nutrito simpatia per la gerarchia ecclesiastica, Papa Francesco lo ricorderò sempre con immensa gratitudine e rispetto. Per il suo amore sincero e incondizionato verso i carcerati, i migranti, i poveri, i popoli oppressi, di qualunque religione o provenienza essi fossero».

Nel messaggio, Salis sottolinea anche la forza del linguaggio del Papa: «Per la sua parola gentile ma ferma, che nei tempi bui dell’egoismo e del razzismo, della guerra e della sopraffazione, è sempre stata un messaggio positivo. Di speranza. Di giustizia. Di eguaglianza. Riposa in pace».

Fratoianni: “Uomo di pace, non dimenticheremo il suo esempio”

Nel segno della continuità politica e culturale, anche il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ha espresso il proprio cordoglio, definendo Papa Francesco «un uomo di pace e di giustizia». Il deputato ha ricordato il ruolo del Pontefice in un periodo storico segnato da profonde tensioni sociali e ambientali.

«È stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza e dalla violenza, un esempio di tolleranza e amore verso i più deboli», ha dichiarato. Fratoianni ha anche evidenziato l’impegno del Papa per la salvaguardia del pianeta e la difesa dei diritti dei migranti: «Questo Pontefice non ha mai smesso di ricordarci quanto sia preziosa la pace e quanto sia importante salvare il pianeta dalla devastazione ambientale. Così come sia importante costruire ponti e non muri fra gli esseri umani, che siano migranti o che siano di orientamento religioso diverso».

Infine, un pensiero rivolto alla comunità cattolica e a chi ha condiviso i valori espressi da Francesco: «Tutti noi, non importa se credenti o atei, lo abbiamo sempre ascoltato con la consapevolezza che il suo pensiero sarebbe stato un importante monito in un’epoca in cui l’umanità pare aver imboccato la strada sbagliata. Non dimenticheremo le sue parole e il suo esempio. Ci stringiamo intorno alla comunità cattolica in questo momento di dolore ed esprimiamo tutto il nostro cordoglio».