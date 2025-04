Aggredisce una pattuglia, agente lo immobilizza con una mossa di judo, Salvini “Una promozione subito al poliziotto”

In una città italiana, un uomo di origini africane dà in escandescenze davanti a una volante della polizia. L’intervento rapido degli agenti evita il peggio.

L’aggressione e l’intervento degli agenti

Un video diventato virale sui social documenta una scena di forte tensione in una strada italiana. Un uomo, identificato come di origini africane, ha dato in escandescenze contro una pattuglia della polizia di Stato, colpendo con violenza la portiera dell’auto di servizio. L’episodio, ripreso da un passante, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando reazioni da migliaia di utenti.

Nel filmato si vede il soggetto avvicinarsi alla vettura e iniziare a colpirla. Uno dei due agenti a bordo è sceso dal mezzo e, con una mossa rapida e decisa – riconoscibile come una tecnica di judo – ha atterrato l’uomo, immobilizzandolo a terra. Pochi istanti dopo, anche il secondo agente è intervenuto per aiutare il collega a bloccare e ammanettare l’uomo in sicurezza.

Salvini: “Bravi, ottimo lavoro”

Il video è stato condiviso anche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha commentato l’azione degli agenti con parole di apprezzamento: «Bravi, ottimo lavoro». Il post, pubblicato sul profilo Facebook del ministro, ha raccolto numerose interazioni e commenti a sostegno delle forze dell’ordine.

Sotto al video, in molti hanno espresso solidarietà agli agenti e ammirazione per la prontezza con cui hanno gestito la situazione. “Tecnica di judo fatta alla perfezione”, “Grande il poliziotto, senza pensarci zac”, “Una promozione subito per il poliziotto!”, sono solo alcune delle reazioni.

Il dibattito sui social e la gestione della sicurezza

Come spesso accade in casi simili, il video ha acceso anche un acceso dibattito sui social, tra chi sottolinea l’importanza di garantire sicurezza e prontezza operativa, e chi chiede una riflessione più ampia sulle cause di episodi di disagio e tensione sociale nelle aree urbane.

L’uomo protagonista dell’aggressione è stato fermato e preso in carico dalle autorità competenti. Non risultano feriti tra i presenti né tra gli agenti coinvolti. Le circostanze esatte che hanno portato al suo comportamento aggressivo non sono ancora note, ma secondo fonti locali non avrebbe utilizzato armi né strumenti contundenti.