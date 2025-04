Alessandro Sallusti cade dalla sedia in diretta tv durante lo speciale sul Papa su Rete 4, il commento di Gianluigi Nuzzi

Durante una diretta su Rete 4 dedicata alla morte di Papa Francesco, la sedia di Alessandro Sallusti cede mentre parlava del pontificato di Bergoglio.

Imprevisto durante lo speciale su Rete 4

Durante la serata di lunedì 22 aprile, nel corso della trasmissione speciale di Rete 4 dedicata alla scomparsa di Papa Francesco, un momento inatteso ha attirato l’attenzione del pubblico. Alessandro Sallusti, ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato protagonista di un fuori programma quando la sedia su cui era seduto ha improvvisamente ceduto, interrompendo il suo intervento.

Il giornalista stava parlando del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, sottolineando come “il mondo si è infiammato”. Durante questa riflessione, il cedimento improvviso della poltrona lo ha costretto a spostarsi bruscamente, uscendo momentaneamente dall’inquadratura. La scena è stata trasmessa in diretta e successivamente rilanciata sui social, dove ha suscitato grande curiosità.

Sallusti riprende l’intervento, Nuzzi sdrammatizza

Nonostante l’imprevisto, Sallusti è riuscito a evitare la caduta completa, mostrando prontezza di riflessi e rassicurando immediatamente i presenti. “Tutto a posto”, ha detto rivolgendosi al conduttore, prima di continuare il suo discorso in piedi: “I grandi della terra non lo hanno ascoltato”, ha affermato riferendosi a Papa Francesco.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha colto l’occasione per alleggerire l’atmosfera con una battuta: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta”, ha commentato sorridendo, mentre il programma proseguiva regolarmente con le analisi e i ricordi dedicati al pontefice.

La copertura mediatica sulla morte del Pontefice

Lo speciale di Rete 4 è stato solo uno dei numerosi programmi andati in onda lunedì sera per commemorare la figura di Papa Francesco. Su Rai1, Bruno Vespa ha condotto uno speciale di Porta a Porta, mentre Canale 5 ha trasmesso un film biografico sul pontefice. Anche il canale Nove ha proposto una selezione di interviste realizzate da Fabio Fazio al Papa negli ultimi anni, tra cui quella trasmessa su Rai3 nel 2022.

La notizia della morte del Papa ha comportato modifiche significative ai palinsesti televisivi, con la sospensione di diversi programmi anche nelle ore successive. Tra questi, Belve e The Couple non andranno in onda per rispetto del lutto che ha colpito la Chiesa e il mondo intero.