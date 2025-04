Bimbo avvia la moto e investe il padre: gravissimo il 49enne, illeso il bambino

Un uomo di 49 anni è stato travolto dalla sua moto, messa in moto accidentalmente dal figlio. È stato trasferito d’urgenza a Roma in gravi condizioni.

Incidente domestico a Cassino: uomo ferito dalla propria moto

Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore in una zona residenziale di Cassino, in provincia di Frosinone. Un bambino ha accidentalmente avviato la moto da cross del padre, che era parcheggiata con la marcia inserita, e ha investito in pieno l’uomo, provocandogli lesioni gravi. L’episodio è accaduto mentre padre e figlio si trovavano all’esterno dell’abitazione di famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino, probabilmente per gioco o per imitare un gesto visto compiere dal genitore, ha messo in moto il mezzo. La moto si è subito mossa in avanti, travolgendo l’uomo che si trovava di fronte. L’impatto è stato violento. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasferire il ferito all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Trasferito al Pertini di Roma, il piccolo non ha riportato ferite

Le condizioni del 49enne sono apparse da subito molto serie. Dopo una prima valutazione medica, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso del Policlinico Sandro Pertini di Roma, dove l’uomo è stato ricoverato in codice rosso. Al momento, la prognosi resta riservata.

Fortunatamente, il bambino non ha riportato alcuna ferita e si trova in buone condizioni. La dinamica dell’accaduto è apparsa chiara fin dai primi istanti: il piccolo ha acceso la moto con la marcia inserita, provocando l’avanzamento improvviso del veicolo e il conseguente investimento del genitore.

Sull’incidente stanno svolgendo accertamenti gli agenti delle forze dell’ordine. Non sono emersi, al momento, elementi che facciano pensare a dinamiche diverse da quelle sinora ricostruite.