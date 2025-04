Bimbo di 18 mesi ingerisce liquido per scarichi: è grave ma vivo

Un bambino di 18 mesi è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito un liquido corrosivo usato per la pulizia degli scarichi domestici.

Paura nel pomeriggio di Pasqua a Como

Attimi di forte apprensione si sono verificati nel pomeriggio di Pasqua a Como, precisamente in via Anzani, dove un bambino di soli 18 mesi è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente un liquido altamente tossico, destinato alla pulizia degli scarichi domestici. L’allarme è scattato attorno alle 17.45, quando i familiari del piccolo, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

I sanitari, giunti in pochi minuti sul posto, hanno prestato le prime cure al bambino, successivamente trasferito in ospedale in condizioni serie. Al momento, il piccolo è vivo, ma si trova sotto stretta osservazione da parte del personale medico. La prognosi resta riservata in attesa di ulteriori aggiornamenti clinici. I medici non si sono ancora espressi sull’evoluzione del quadro sanitario, che viene monitorato costantemente.

Indagini in corso sulle circostanze dell’ingestione

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica esatta dell’incidente. Resta da capire come il bambino sia riuscito a entrare in contatto con il gel corrosivo.