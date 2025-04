Puglia, 46enne travolto da un treno rimane incastrato tra i binari, è in ospedale in condizioni critiche

Un uomo è stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Martina Franca: è ricoverato in ospedale, traffico ferroviario interrotto per ore.

Investito sui binari, soccorso in extremis

Un uomo di 46 anni è stato travolto da un treno nelle prime ore del mattino lungo la linea ferroviaria che collega Martina Franca a Cisternino. L’incidente è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, in un tratto particolarmente trafficato. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe rimasta incastrata tra i binari e sarebbe stata soccorsa dai carabinieri, che sono riusciti a metterlo in salvo prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i militari dell’Arma, che hanno immediatamente prestato assistenza e attivato le procedure di emergenza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è attualmente ricoverato in condizioni definite critiche, ma stabili. Non sarebbe in pericolo di vita.

Circolazione ferroviaria interrotta e indagini in corso

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata ha subito forti rallentamenti. I tecnici delle Ferrovie del Sud Est sono intervenuti per la messa in sicurezza della linea e per consentire il lavoro degli inquirenti, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.

L’intera area è stata delimitata per agevolare i rilievi, mentre le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi, senza escludere alcuna possibilità. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali, in attesa degli esiti degli accertamenti in corso.

Le operazioni di soccorso e indagine si sono protratte per diverse ore, causando inevitabili disagi ai viaggiatori.