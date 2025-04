Mara Venier torna in diretta a Pasqua e lancia velenosissima alla concorrenza, le sue parole

Durante la puntata pasquale di Domenica In, Mara Venier celebra la diretta e accenna con ironia alla concorrenza, senza rinunciare ai consueti omaggi affettuosi.

Venier in onda anche a Pasqua: omaggi, poesia e un messaggio sottile

ROMA – Anche durante le festività pasquali, Mara Venier non ha rinunciato all’appuntamento domenicale con il pubblico di Rai 1. La puntata di Domenica In, trasmessa il 20 aprile, si è aperta con il tradizionale spirito ironico e affettuoso della conduttrice veneta, che ha voluto celebrare il giorno speciale ricordando la propria longevità televisiva.

“La mia prima Domenica In era il 1993-1994 e sono ancora qua. E ogni volta che è capitato Pasqua di domenica io dicevo una poesia di Pasqua e sono 30 anni che la dico”, ha affermato la presentatrice, prima di recitare in dialetto veneto una poesia legata alla tradizione: “Xe Pasqua, xe pasqua, che caro che go’, se magna fugassa, se beve cocò”.

Subito dopo, senza mai citare direttamente altri programmi, Venier ha lanciato una frase che molti telespettatori hanno interpretato come un messaggio indiretto verso le trasmissioni concorrenti: “A tra poco con tanti ospiti ma tanti, tanti, tanti. E siamo in diretta noi eh”.

Il riferimento, secondo alcuni, potrebbe essere rivolto a Silvia Toffanin e al programma Verissimo, in onda su Canale 5, che abitualmente va in onda registrato e che, durante il weekend pasquale, ha proposto una selezione di interviste tratte dalle puntate precedenti dell’edizione 2025. La trasmissione di Mediaset, che si colloca nella fascia oraria pomeridiana delle 16, si sovrappone parzialmente proprio con la seconda parte di Domenica In.

Il gesto affettuoso verso i collaboratori dietro le quinte

In apertura di puntata, Mara Venier ha rivolto un pensiero personale a due membri del team del programma, coinvolgendo il pubblico in un momento di vicinanza e solidarietà. La conduttrice ha invitato davanti alle telecamere Walter, ispettore di studio, e Maria Pia, la sua sarta personale, entrambi con genitori alle prese con difficoltà di salute.

“Il papà di Walter è in ospedale, ci sta guardando. Lo vogliamo salutare, mandargli un grande abbraccio”, ha detto la conduttrice. “Papà si chiama Giorgio. Signor Giorgio si rimetta presto, le vogliamo bene”. Successivamente, ha aggiunto parole affettuose anche per la sarta: “Il papà di Maria Pia che ci sta guardando, lei è la mia sarta, non sta benissimo. Papà Carlo grazie, lei mi manda sempre i saluti, si rimetta presto. Ha una figlia meravigliosa”.