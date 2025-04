Carlos Santana ricoverato per un malore prima del concerto in Texas: show rinviato

Il chitarrista Carlos Santana ha avuto un malore prima del concerto al Majestic Theatre di San Antonio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Malore prima del live a San Antonio

Il celebre chitarrista Carlos Santana è stato colto da un malore improvviso poco prima di salire sul palco del Majestic Theatre di San Antonio, in Texas, dove era previsto un concerto per la serata del 22 aprile. A darne notizia è stata la testata statunitense TMZ, secondo la quale l’artista è stato trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza. Il malessere sarebbe stato causato da una condizione di disidratazione, secondo quanto riferito dal portavoce del musicista.

L’episodio è avvenuto durante le prove dell’esibizione, mentre Santana si trovava già all’interno del teatro. L’artista avrebbe perso i sensi ed è stato immediatamente soccorso. Il concerto in programma è stato rinviato a data da destinarsi. Tuttavia, non risultano al momento cancellazioni per gli show previsti nei giorni successivi. “Sta bene e non vede l’ora di tornare sul palco”, ha dichiarato il portavoce di Santana, rassicurando i fan sulle condizioni generali dell’artista.

La conferma del manager: “Solo disidratazione”

A confermare quanto accaduto è stato anche il manager del chitarrista, Michael Vrionis, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al portale Metro.co. “Con profonda delusione devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato. Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un malore che si è rivelato essere disidratazione. Per eccesso di prudenza e per la salute di Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la scelta più prudente”, ha spiegato Vrionis.

Il ricovero in ospedale è stato disposto a scopo precauzionale per permettere allo staff medico di effettuare gli accertamenti necessari. L’artista resta sotto osservazione, ma secondo quanto trapelato, le sue condizioni sarebbero sotto controllo.

Un precedente simile nel 2022

Non si tratta della prima volta che il musicista statunitense viene colto da un simile malore. Nel luglio 2022, infatti, Carlos Santana si era sentito male durante un’esibizione, sempre a causa di una combinazione tra colpo di calore e disidratazione. Anche in quell’occasione era stato necessario il trasporto in ospedale.

Il tour statunitense dell’artista proseguirà regolarmente, salvo diverse indicazioni nelle prossime ore. La nuova data del concerto rinviato sarà comunicata appena possibile dagli organizzatori.