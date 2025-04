Puglia, il Consiglio regionale piange Donato Metallo, scomparso a 44 anni

È morto a 44 anni il consigliere regionale pugliese Donato Metallo, già sindaco di Racale, primo firmatario della legge contro l’omotransfobia in Puglia.

Cordoglio trasversale per una figura molto amata

BARI – Profonda commozione ha suscitato nel mondo politico pugliese la notizia della scomparsa di Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico e già primo cittadino di Racale, spentosi a soli 44 anni. Numerose sono le manifestazioni di cordoglio giunte dai colleghi del Consiglio regionale, che hanno voluto ricordarne l’impegno istituzionale, il profilo umano e l’eredità politica.

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Donato Metallo. Il Salento e la Puglia perdono un punto di riferimento tanto dal punto di vista politico che umano”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano, che ha poi sottolineato il profondo legame di Metallo con il suo territorio e i valori di “condivisione, rispetto e solidarietà” che ne hanno contraddistinto l’attività politica.

“La Puglia perde una persona buona, di rara sensibilità, un politico combattente sempre impegnato per il riconoscimento dei diritti delle persone, soprattutto delle più deboli”, ha affermato la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, ricordando con emozione il ritorno in aula di Metallo per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, da lui proposta.

Il ricordo unanime del mondo politico

Numerosi consiglieri regionali, appartenenti a schieramenti diversi, hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Donato Metallo, evidenziandone le doti umane e il contributo al dibattito istituzionale.

“Era da tempo, dall’approvazione della legge sull’omotransfobia da lui promossa e sostenuta con tanta passione e determinazione, che il suo banco in Aula era tristemente vuoto”, ha ricordato il presidente del gruppo Pd Paolo Campo, esprimendo cordoglio alla famiglia e alla “sua famiglia politica” di Racale.

“Dolore e profondo cordoglio per la scomparsa del collega Donato Metallo, uomo leale e politico appassionato”, ha dichiarato Massimiliano Stellato, presidente del Gruppo Misto. Parole di stima anche da parte del consigliere regionale Scalera, che lo ha definito “serio, disponibile e competente”.

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia ha parlato di “notizia devastante” e ha ricordato la battaglia personale di Metallo contro la malattia, culminata con il suo ritorno per l’approvazione della legge a cui teneva profondamente. Anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno ricordato la “passione con cui portava avanti le sue idee” e la sua dedizione anche nei momenti più difficili.

“Con Donato Metallo questo Consiglio regionale perde una risorsa importante”, ha sottolineato Giacomo Conserva della Lega, mentre il capogruppo de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro, ha ricordato “la capacità di ascoltare e costruire ponti, la sua umiltà e l’apertura al dialogo”.

Infine, i consiglieri di Forza Italia hanno espresso “profondo dolore per la scomparsa di un uomo mite e appassionato che ha sempre creduto nella buona politica”.

Il cordoglio è stato accompagnato da numerosi messaggi di vicinanza alla compagna di Metallo, Alessandra, al figlio Pietro e ai suoi cari, che in queste ore stanno ricevendo l’abbraccio di una Regione intera.