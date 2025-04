Jovanotti non si ferma, conferma il concerto a Roma anche il giorno del funerale di Papa Francesco, “Così lui avrebbe voluto”

Il cantante non annulla le date romane nonostante la morte del Pontefice: gli show proseguiranno, compreso quello del 26 aprile, giorno dei funerali.

Il tour prosegue anche durante le esequie

Nonostante la scomparsa di Papa Francesco, gli eventi musicali di Jovanotti a Roma non subiranno variazioni. A confermarlo è stato lo stesso artista attraverso una Instagram story, dove ha comunicato che i concerti previsti al Palazzo dello Sport si terranno regolarmente, inclusa la data del 26 aprile, giorno in cui si svolgeranno i funerali del Papa in Piazza San Pietro.

«Tutta la squadra di Palajova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti stanno arrivando a Roma da lontano», ha scritto Jovanotti, confermando la volontà di non cancellare gli appuntamenti fissati da mesi.

Un omaggio alla “gioia” del Papa

Il cantante ha voluto sottolineare il proprio affetto e quello del suo team per Papa Francesco, ricordandone il messaggio di amore e inclusione: «Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a tutti noi, a tutti e 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato».

Nel concludere il messaggio, Jovanotti ha annunciato che gli spettacoli saranno dedicati a una delle parole simbolo del pontificato di Francesco: «La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia».

Il calendario dei concerti

I concerti si terranno nelle date del 22, 23, 25, 26, 28 e 29 aprile, con ulteriori esibizioni previste per il 1° e il 2 maggio, tutte al Palazzo dello Sport di Roma. L’evento del 26 aprile, in particolare, si sovrapporrà con le esequie del Papa, in programma alle 10:00 sul sagrato della basilica di San Pietro.