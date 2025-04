Malore del pilota durante il volo: atterraggio d’emergenza e traffico deviato su Malpensa

Un pilota si sente male poco prima dell’atterraggio a Orio al Serio: scalo chiuso temporaneamente, traffico aereo deviato su Malpensa e Verona.

Emergenza in volo, atterraggio gestito dal copilota

Momenti di tensione nella serata di martedì 22 aprile all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, quando un pilota della compagnia Ryanair, ai comandi di un volo proveniente da Dublino, ha accusato un malore poco prima dell’atterraggio. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30, durante le fasi finali di discesa verso lo scalo lombardo. A prendere il controllo dell’aeromobile è stato il secondo pilota, che ha condotto l’aereo a terra in sicurezza.

Appena atterrato il velivolo, sono intervenuti i mezzi del 118 direttamente in pista per prestare assistenza al comandante, un uomo di 47 anni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Seriate, in condizioni considerate non critiche. Per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza dell’intervento, la pista dello scalo bergamasco è stata temporaneamente chiusa, causando un’immediata sospensione delle attività aeroportuali.

Voli deviati e disagi per i passeggeri

Le conseguenze operative non si sono fatte attendere. La chiusura della pista ha determinato pesanti disagi per i voli in programma nella serata. In particolare, dieci voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti: otto della Ryanair e due della Wizz Air sono stati reindirizzati prevalentemente verso Malpensa, con almeno un volo atterrato a Verona. Anche alcune partenze previste da Orio al Serio hanno subito ritardi.

Nella mattinata di mercoledì 23 aprile, la situazione nello scalo sembra essere tornata progressivamente alla normalità. Sono stati segnalati soltanto due voli in arrivo – uno da Tenerife e uno da Dubai – con ritardi non riconducibili all’emergenza del giorno precedente.