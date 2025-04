Bari, turista svizzero aggredito nei vicoli del centro storico: ricoverato con trauma toracico

Un uomo svizzero è stato brutalmente picchiato nei vicoli del centro storico di Bari nella notte tra venerdì e sabato: è ricoverato con un trauma toracico.

Violenta aggressione nel centro storico di Bari

Un turista svizzero è rimasto gravemente ferito in seguito a una brutale aggressione avvenuta nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile, nel cuore di Bari Vecchia, tra i vicoli animati dalla movida del fine settimana. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo sarebbe stato coinvolto in una lite sfociata rapidamente in violenza.

I suoi aggressori, ancora non identificati, lo avrebbero prima colpito con un casco da motociclista per poi continuare con calci e pugni, provocandogli gravi ferite. Il turista è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove i medici hanno riscontrato un versamento pleurico dovuto a un forte trauma toracico. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Subito dopo l’aggressione, gli autori del pestaggio si sarebbero dileguati a piedi tra le stradine del centro storico, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Gli agenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona e raccogliendo testimonianze utili per delineare un quadro più chiaro dell’accaduto.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi al momento e mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, ma proseguono senza sosta nel tentativo di risalire all’identità degli aggressori e chiarire il movente dell’episodio. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sulla natura della discussione che avrebbe innescato l’aggressione.