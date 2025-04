Muore schiacciata dal letto contenitore: dramma nella notte tra Pasqua e Pasquetta

L’ex consigliera comunale di Alassio è stata trovata priva di vita nel letto contenitore di casa. Inutili i soccorsi. Si indaga sull’accaduto.

Tragedia domestica ad Alassio: muore ex consigliera comunale

Un grave incidente domestico ha colpito la città di Alassio, in provincia di Savona, dove nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile ha perso la vita Maria Vittoria Ienca, 62 anni, ex consigliera comunale e titolare di un noto negozio di arredamenti. Il suo corpo è stato scoperto all’interno del letto contenitore dal marito, che ha immediatamente dato l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto a causa del cedimento delle aste di supporto della struttura del letto, che avrebbe schiacciato la donna mentre si trovava nella parte inferiore del mobile. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 4:30 del mattino, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Il decesso è stato constatato sul posto.

Le autorità hanno aperto un fascicolo per consentire ulteriori accertamenti tecnici, ma al momento non si ipotizzano cause diverse dall’incidente. Resta da chiarire la dinamica esatta, mentre sono in corso verifiche sui meccanismi del letto. La notizia ha rapidamente scosso l’intera cittadina ligure.

Il cordoglio della città per la scomparsa di una figura molto conosciuta

Maria Vittoria Ienca, conosciuta da tutti con il soprannome di “Chicca”, era una figura nota ad Alassio. Oltre alla sua attività di imprenditrice con il negozio “Pietro Briozzo Arredamenti”, aveva ricoperto incarichi pubblici, tra cui quello di consigliera con delega alla Cultura nella giunta Avogadro, eletta nel 2011.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e l’assessora al Commercio, Franca Giannotta, hanno espresso vicinanza ai familiari con una nota ufficiale: “A nome nostro e di tutta l’amministrazione comunale esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria ‘Chicca’ Ienca, titolare di una delle attività storiche alassine. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze”.

La donna lascia il marito e due figlie. L’intera città è ancora scossa per quanto accaduto in quello che sembrava un giorno di festa.