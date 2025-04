Bari un divano lasciato sugli scogli, il sindaco: “Siete romantici ma potevate riportarvelo a casa dopo aver ammiato l’alba”

Un divano è stato abbandonato sugli scogli a Bari: il sindaco interviene con un appello al decoro e invita a usare i servizi per gli ingombranti.

Divano lasciato sugli scogli a Bari, scatta l’appello del sindaco

BARI – Un divano sistemato sugli scogli per ammirare il mare all’alba. È quanto accaduto nelle ultime ore a Bari, dove un mobile di grandi dimensioni è stato ritrovato in una delle zone costiere della città, lasciato incustodito dopo un probabile utilizzo estemporaneo. A rendere noto l’episodio è stato direttamente il sindaco Vito Leccese, che ha diffuso l’immagine del divano con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

«Sapevo che Bari fosse una città romantica, ma non immaginavo fino a questo punto! Magari però la prossima volta, finito di ammirare l’alba, il divano riportatevelo a casa», ha scritto il primo cittadino, aggiungendo: «Oppure chiamate l’800.011558, il numero di Amiu Puglia per il ritiro gratuito degli ingombranti: il vostro romanticismo non deve danneggiare la città».

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, tra chi lo ha interpretato come una provocazione artistica e chi, invece, lo ha letto come l’ennesimo episodio di incuria verso il patrimonio urbano e ambientale del territorio.

Rifiuti ingombranti: un problema ricorrente sul territorio

L’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti rappresenta da tempo una criticità per la città di Bari, nonostante la presenza di un servizio gratuito di raccolta a domicilio gestito da Amiu Puglia. L’azienda, che si occupa della gestione dei rifiuti urbani, ricorda periodicamente ai cittadini la possibilità di prenotare il ritiro senza costi aggiuntivi, nel rispetto delle regole di decoro e salvaguardia dell’ambiente urbano.

Il caso del divano sugli scogli non è il primo episodio di abbandono irregolare registrato negli spazi pubblici. Tuttavia, l’insolita collocazione del mobile e il momento scelto – verosimilmente l’alba – hanno dato al gesto una dimensione particolare, che ha attirato l’attenzione non solo per la violazione delle norme, ma anche per la sua valenza simbolica.

Le autorità cittadine continuano a sensibilizzare la popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti, con campagne informative e controlli mirati. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una città più pulita e accogliente, anche attraverso la responsabilità condivisa dei cittadini nel preservare la qualità degli spazi pubblici.

Il divano è stato rimosso poche ore dopo il ritrovamento.