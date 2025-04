Matilde Brandi nella bufera, l’ex assistente: “Mi urlava contro e mi obbligava a dimagrire”

L’ex social media manager di Matilde Brandi racconta su Instagram la propria versione dei fatti: “Diceva che nessuno mi avrebbe creduto perché lei è famosa”

Nuove accuse contro Matilde Brandi, ex volto televisivo e ballerina, arrivano direttamente dalla sua ex assistente personale, che ha scelto i social per raccontare la sua esperienza lavorativa con l’artista. Il lungo messaggio, pubblicato tramite Instagram, è stato presentato come una risposta al recente sfogo della stessa Brandi, che in precedenza aveva condiviso un post – successivamente rimosso – in cui tirava in ballo proprio l’ex collaboratrice, indicandola come motivo della fine dell’amicizia con Angela Melillo.

Versioni contrastanti e un rapporto incrinato

L’attenzione mediatica su Matilde Brandi si era riaccesa di recente in seguito alla sua partecipazione al programma “Ne vedremo delle belle”, ma il centro dell’interesse è ora diventato un acceso dissidio personale. Al centro della vicenda, la rottura del legame tra la showgirl e l’amica di lunga data Angela Melillo, apparentemente provocata dalla presenza dell’ex assistente, identificata come Daniela. Secondo il racconto della Brandi, tutte le sue conoscenze avevano preso le distanze dalla ex collaboratrice, eccetto la Melillo, gesto che sarebbe stato vissuto come un tradimento personale.

Pochi giorni dopo la pubblicazione – poi cancellata – del post di Brandi, Daniela ha scelto di intervenire con una propria versione. Nel messaggio pubblicato su Instagram, ha dichiarato: “Ora parlo io, anche se lei mi ha sempre detto che io non sono nessuno e la gente crederà a lei che è un personaggio famoso”. La donna ha raccontato di aver inizialmente avuto una buona impressione della showgirl, ma che con il passare del tempo la relazione professionale si sarebbe deteriorata a causa di atteggiamenti giudicati aggressivi e svalutanti.

Accuse dirette e messaggi pubblicati sui social

Daniela ha poi fornito ulteriori dettagli nel suo lungo sfogo, pubblicando delle immagini di conversazioni private avute con Matilde Brandi, con l’intento di avvalorare le sue affermazioni. “Mi urlava contro, pretendeva che dimagrissi e mi trattava con disprezzo”, ha aggiunto, ritenendo il racconto dell’ex datrice di lavoro “una versione distorta della realtà”.

Nel suo messaggio ha anche espresso stima per Angela Melillo, affermando che non avrebbe meritato le parole usate nei suoi confronti dalla Brandi. Ha voluto sottolineare il valore umano della Melillo, ringraziandola per non aver interrotto i rapporti con lei nonostante le pressioni esterne.

La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti online, generando numerosi commenti e reazioni. Al momento, né Matilde Brandi né Angela Melillo hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche in merito all’accaduto.