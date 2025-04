In tutta la Puglia bandiere a mezz’asta e lutto regionale sabato 26 aprile per la morte del Santo Padre Papa Francesco, la decisione di Emiliano

Lutto regionale in Puglia sabato 26 aprile: bandiere a mezz’asta e registro per le condoglianze nella Prefettura di Bari.

Lutto regionale disposto da Emiliano

BARI – In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la Regione Puglia ha proclamato il lutto regionale per la giornata di sabato 26 aprile. La decisione è stata formalizzata dal presidente Michele Emiliano, che ha ordinato l’esposizione a mezz’asta della bandiera regionale su tutte le sedi istituzionali del territorio fino alla data delle esequie.

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure adottate a livello nazionale: il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato cinque giorni di lutto nazionale per onorare la memoria del Santo Padre, la cui scomparsa ha suscitato cordoglio a livello mondiale.

La proclamazione del lutto regionale rappresenta un segno di partecipazione istituzionale al dolore espresso in questi giorni da numerosi capi di Stato, leader religiosi e cittadini di ogni parte del mondo.

Registro delle condoglianze aperto in Prefettura

Nell’ambito delle iniziative previste in omaggio alla figura del Pontefice, è stato predisposto un registro delle condoglianze presso la Prefettura di Bari, con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio dedicato per esprimere il proprio cordoglio in forma diretta.

Il registro è disponibile nell’atrio della sede prefettizia e potrà essere sottoscritto fino a sabato 26 aprile, giorno fissato per le celebrazioni funebri. L’iniziativa è stata accolta con partecipazione da parte della cittadinanza, che ha cominciato a recarsi in via ufficiale per lasciare messaggi, pensieri e firme in memoria del Santo Padre.

Nel rispetto delle indicazioni istituzionali, anche altri enti pubblici e amministrazioni locali hanno aderito al lutto nazionale e regionale, con analoghe disposizioni simboliche e cerimoniali.

L’intera giornata di sabato sarà dunque caratterizzata da momenti di raccoglimento e rispetto per la figura di Papa Francesco, al centro di commemorazioni in molte città italiane e pugliesi.