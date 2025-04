Feltri elogia la Meloni: “Grazie a lei ora ci guardano con ammirazione, l’Italia torna protagonista”

Secondo il direttore editoriale de Il Giornale, l’incontro tra la Premier italiana e l’ex presidente USA certifica il prestigio internazionale crescente dell’Italia.

Feltri elogia Meloni: “Leader affidabile, l’Italia torna protagonista”

Il recente viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump ha ricevuto commenti contrastanti, ma tra le voci più nette a favore c’è quella di Vittorio Feltri. In un editoriale pubblicato su Il Giornale, il giornalista ha risposto a un lettore sottolineando il valore politico dell’incontro e il riflesso positivo sull’immagine dell’Italia all’estero.

“Giorgia Meloni gode di un crescente prestigio internazionale che si riversa e riverbera sull’Italia e sul popolo italiano, essendo ella considerata alleata e interlocutrice affidabile e onesta”, ha scritto Feltri, sottolineando come la Premier abbia saputo conquistare il rispetto anche degli interlocutori europei. “Ella è una donna che si fa rispettare. Poche chiacchiere e tanti fatti concreti. Con il viaggio a Washington direi che la sua autorevolezza è ai massimi storici”, ha aggiunto.

“Ha abbattuto ogni pregiudizio”: il significato del viaggio da Trump

Nel suo intervento, Feltri ha evidenziato come Meloni, inizialmente accolta con diffidenza da una parte della stampa estera, abbia saputo superare ogni pregiudizio. “Come leader dei conservatori si è distinta, ma ancora di più come premier di uno Stato membro che per troppo tempo è stato trattato da fanalino di coda nel vecchio continente”, ha spiegato.

Feltri ha anche risposto alle critiche provenienti da ambienti politici opposti, in particolare a quella del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che aveva definito Meloni “cameriera di Trump”. “Mi viene da ridere – scrive Feltri – perché è tutto il contrario: la sinistra ha sempre abbassato la testa, mentre Meloni ha dimostrato autonomia e visione”.

“Ora ci guardano con ammirazione”

Secondo Feltri, l’incontro con Trump è stato solo il culmine di un processo che ha riportato l’Italia al centro del gioco geopolitico. “Ora ci vedono al di fuori delle nostre frontiere con ammirazione. E non accadeva da troppo tempo. Forse millenni”, ha ironizzato, sottolineando che l’Italia è finalmente vista come una potenza capace di influenzare le relazioni internazionali.

“Sì, l’Italia è bella, in Italia si mangia bene, i prodotti italiani sono di qualità, il made in Italy non ha eguali, ma oggi è anche una nazione che si distingue per capacità diplomatica”, ha concluso il direttore, ringraziando Meloni per il ruolo svolto sulla scena globale.