Elly Schlein diretta contro la Meloni: “Papa Francesco non merita l’ipocrisia di chi deporta i migranti”

Durante la commemorazione a Montecitorio, la segretaria del Pd accusa la maggioranza di ignorare gli insegnamenti del Pontefice. Nessun applauso dai banchi del centrodestra.

Schlein alla Camera: “Francesco voce scomoda per molti”

Intervenendo alla commemorazione ufficiale di Papa Francesco alla Camera dei Deputati, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ricordato il Pontefice come una figura capace di interrogare credenti e non credenti con messaggi forti e coerenti. Ma ha anche criticato duramente quella che ha definito l’ipocrisia politica di chi oggi lo celebra pubblicamente, pur avendo ignorato i suoi appelli durante il pontificato.

“La scomparsa di Papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti, merita il nostro cordoglio; quello che non merita è l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli ed oggi cerca di seppellire nella retorica il suo potente messaggio”, ha detto Schlein nel suo intervento.

Le accuse: “Deportano migranti, negano cure e clima”

Nel prosieguo del discorso, Schlein ha elencato alcuni dei temi chiave dell’impegno pastorale di Papa Francesco – migranti, povertà, ambiente e sanità – accusando apertamente l’attuale governo di agire in contraddizione con quei valori:

“Di chi deporta i migranti, toglie i soldi ai poveri, nega l’emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere”, ha affermato la leader dem, tracciando un chiaro solco tra l’operato della maggioranza e il pensiero del Pontefice.

Nessun applauso dalla maggioranza

Le parole di Schlein non hanno ricevuto alcun applauso dai banchi della maggioranza parlamentare. Un silenzio che ha evidenziato le tensioni politiche anche in un momento di commemorazione ufficiale. L’intervento ha acceso il dibattito tra le forze politiche, riflettendo le differenti letture dell’eredità di Papa Francesco e del suo impatto sul discorso pubblico e istituzionale.