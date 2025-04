Nathaly Caldonazzo pubblica la foto davanti alla salma del Pontefice, “Ciao Papa Francesco”, pioggia di critiche sui social

La showgirl si è recata nella basilica di San Pietro per l’ultimo saluto al Pontefice e ha condiviso uno scatto su Instagram: è subito polemica.

Il post della showgirl: “Ciao Papà Papa Francesco”

Tra le migliaia di persone accorse in queste ore a San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, c’era anche Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha deciso di documentare la sua visita attraverso alcune Instagram stories e un post sul suo profilo ufficiale, che ha generato un acceso dibattito.

Lo scatto, che mostra il corpo del Papa esposto nella bara all’interno della basilica, è accompagnato da una dedica: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”, seguita dall’hashtag #beatigliultimiperchésarannoiprimi. La scelta di condividere pubblicamente quel momento così intimo e delicato ha scatenato numerose reazioni, in gran parte critiche.

Valanga di commenti negativi: “Rispetto zero”

I commenti sotto il post non si sono fatti attendere. Molti utenti hanno espresso disappunto per l’iniziativa della Caldonazzo, accusandola di strumentalizzare un momento di raccoglimento per fini personali e visibilità sui social.

“Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto zero”, ha scritto un utente. Un altro aggiunge: “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”. E ancora: “Non capisco il bisogno di fotografare un defunto”.

Al momento, Nathaly Caldonazzo non ha risposto pubblicamente alle critiche ricevute, né ha rimosso il contenuto.

Il dibattito sul confine tra pubblico e privato

L’episodio ha riacceso il dibattito sul confine tra memoria pubblica e rispetto privato, soprattutto in occasione di eventi solenni e religiosi come la morte di un Papa. Se da un lato molti personaggi pubblici hanno reso omaggio a Papa Francesco in forma riservata, la scelta di documentare e condividere con i follower un momento così personale ha diviso l’opinione pubblica.

Non è la prima volta che simili gesti scatenano reazioni contrastanti, ma l’attenzione verso il lutto collettivo per Papa Francesco, figura profondamente amata e rispettata a livello mondiale, rende il tema particolarmente delicato.