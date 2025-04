Durante le prove del Serale di Amici 24, il ballerino Francesco ha avuto un malore improvviso: “Mi sento strano, tremo ovunque”

Il ballerino ha interrotto le prove dopo un improvviso malessere, riconducibile a stanchezza e stress. È poi riuscito a riprendere l’attività, seppur con difficoltà.

Malessere improvviso per Francesco durante le prove del Serale

Durante le prove in vista della prossima puntata del Serale di Amici 24, in programma sabato 26 aprile su Canale 5, il ballerino Francesco ha avuto un improvviso malore che lo ha costretto a interrompere momentaneamente la preparazione. Il fatto è stato mostrato nel daytime andato in onda il 23 aprile.

Mentre si trovava sul palco insieme agli altri allievi per provare le coreografie, Francesco ha accusato uno stato di malessere. “Sto tremando come non mai, non so perché. Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto”, ha confidato ai compagni, sedendosi visibilmente affaticato. A notare il suo stato fisico è stata la collega Chiara, che gli ha chiesto: “Vuoi un asciugamano? Sei tutto fradicio”.

Nonostante il tentativo di riprendere le prove, il ballerino ha continuato ad avvertire un forte disagio: “Mi sento un po’ strano”, ha dichiarato cercando di farsi aria con le mani. Poco dopo si è nuovamente fermato, bevendo acqua e mangiando qualcosa per recuperare le energie. “Sto sentendo un formicolio dappertutto. Mi sono alzato per andare a prendere l’acqua, mi sentivo strano per tutto il tempo”, ha aggiunto. La ballerina Chiara ha cercato di rassicurarlo: “Quando ti alzi e ti risiedi dopo aver faticato tanto succede”. In seguito, Francesco è riuscito a ristabilirsi e a tornare in scena.

Nuove dinamiche tra le squadre del Serale

Al di là dell’episodio che ha coinvolto Francesco, la puntata del daytime ha mostrato anche un cambiamento nelle dinamiche delle squadre. Dopo l’eliminazione di SenzaCri, Francesco è rimasto l’unico allievo della squadra Cuccarini-Lo. Parallelamente, anche Nicolò e Trigno, unici rappresentanti della squadra Pettinelli-Lettieri, si sono trovati da soli.

I tre allievi hanno quindi chiesto alla produzione la possibilità di unirsi in un’unica formazione. Dopo una breve valutazione, i professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno accettato la proposta. Così è nata la squadra “PettiLo”, che affronterà nelle tre manche previste i team Zerbi-Celentano durante la prossima puntata del Serale.

La trasmissione, come previsto, andrà regolarmente in onda il 26 aprile, nonostante le concomitanze televisive e gli impegni della rete.