Scompare a Bologna la 23enne Alice: lasciato un biglietto ai genitori, è uscita di casa senza cellulare, familiari in apprensione

La giovane, residente nella zona Mazzini-Savena, è uscita da casa senza cellulare e senza portare nulla con sé. Famiglia e amici in apprensione.

L’addio silenzioso e la scomparsa

BOLOGNA – Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Alice, una ragazza di 23 anni residente nella zona Mazzini-Savena, a Bologna. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la giovane avrebbe lasciato un biglietto in cui dava l’addio ai genitori, prima di allontanarsi dalla propria abitazione.

Alice vive con la madre e il padre e lavora presso la Coop di San Lazzaro. Il pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, i genitori sono usciti, ma al loro rientro non hanno trovato la figlia in casa. La giovane non avrebbe portato con sé il cellulare né effetti personali.

Un identikit per riconoscerla

Alice è alta 1 metro e 68, ha occhi castani e capelli neri – anche se, secondo alcune segnalazioni recenti, avrebbe rasato i capelli a zero nelle ultime ore. Presenta un piercing sul labbro sinistro, un orecchino all’orecchio sinistro e un tatuaggio sull’avambraccio sinistro raffigurante il volto di un diavoletto.

A oggi, l’unica possibile segnalazione è arrivata da una donna che sostiene di averla vista in via del Dazio, zona San Ruffillo.

L’appello di familiari e amici

La scomparsa ha scosso anche il mondo sportivo locale. Alice, laureata in scienze motorie, è allenatrice delle under 13 della squadra di softball “Bluegirls” di Pianoro, i cui dirigenti e compagni si sono uniti agli appelli per ritrovarla.

«Qualunque cosa sia accaduta, qualunque sia il problema, noi siamo qui. Tutto si può risolvere. Ti prego, torna a casa. I tuoi genitori ti aspettano», hanno dichiarato mamma e papà della ragazza, che hanno chiesto aiuto anche alla redazione della trasmissione “Chi l’ha visto?” per la diffusione dell’identikit e l’attivazione della rete di ricerca.

Le ricerche e i contatti utili

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata presso la Questura di Bologna. Le forze dell’ordine stanno battendo le aree indicate dalle segnalazioni e raccolgono informazioni da amici, colleghi e conoscenti. Chiunque avesse notizie o abbia visto qualcuno con le caratteristiche descritte può contattare il 112 o rivolgersi direttamente alle autorità locali.