Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia boom. profondo rosso il Pd, cresce il M5S, FI e Lega stabili

Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 30%. Scivola il Partito Democratico al 21,7%, mentre sale il Movimento 5 Stelle al 12%. Cresce la fiducia nel governo.

Fratelli d’Italia consolida il primato nei sondaggi

ROMA – Il nuovo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra il 23 e il 24 aprile, conferma il buon momento di Fratelli d’Italia, che si attesta al 30%, in crescita dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana e dello 0,3% su base mensile. Un risultato in linea con le altre rilevazioni che, alla vigilia delle celebrazioni per il 25 aprile, vedono il partito guidato da Giorgia Meloni stabilmente in testa, immune alle polemiche politiche sull’invito del governo alla “sobrietà” per l’80esimo anniversario della Liberazione.

Pd in calo, cresce il M5S. Stabili Lega e FI

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico registra una nuova flessione, fermandosi al 21,7% (-0,3% in una settimana, -0,8% in un mese). Il Movimento 5 Stelle sale invece al 12% (+0,2% in sette giorni, +0,7% mensile), confermando un trend positivo ma rimanendo comunque distante dai dem.

In lieve crescita anche Forza Italia, ora all’11,5%, mentre la Lega rimane stabile all’8,3%. Più distaccata Alleanza Verdi-Sinistra, che ottiene il 5,8%. Tra le formazioni centriste, Azione si ferma al 3,3%, Italia Viva al 2%, mentre +Europa è all’1,7%.

Meloni in testa anche nei giudizi personali, Schlein in calo

In parallelo con l’andamento positivo del suo partito, Giorgia Meloni guadagna consensi anche sul piano personale: la premier raccoglie il 46,4% dei giudizi favorevoli, in aumento dello 0,1% settimanale e dello 0,4% su base mensile.

Bene anche Antonio Tajani, al 39,6%, mentre Giuseppe Conte risale al 30,4%, superando Elly Schlein, ferma al 29,8% (-0,2%). Seguono Matteo Salvini al 26,4%, Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19,5%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 15,8% e, infine, Matteo Renzi al 14%.

Fiducia nel governo in crescita

Il sondaggio segnala anche un miglioramento nella percezione dell’esecutivo guidato da Meloni, con un 42,5% degli italiani che esprime un giudizio positivo, in crescita dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana e dello 0,9% su base mensile. Cala leggermente la percentuale di chi non ha fiducia, che si attesta al 50% (-0,1% settimanale, -0,5% in un mese).

