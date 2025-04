Incidente di Pasqua a Pisticci: morta anche la 18enne Alisea Montanaro, arrestato conducente auto, positivo a droghe e alcol

Dopo il decesso del 17enne Vito Casalaspro, si è spenta anche la 18enne Alisea Montanaro. Arrestato il conducente dell’auto: positivo a droghe e alcol.

Alisea non ce l’ha fatta: seconda vittima dell’incidente

PISTICCI (Matera) – È salito a due vittime il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, a Pisticci. Dopo la morte sul colpo del 17enne Vito Casalaspro, avvenuta lo stesso giorno dell’impatto, anche Alisea Montanaro, 18 anni, è deceduta giovedì 24 aprile presso l’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati con un’automobile condotta da un 32enne. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Vito, mentre Alisea è stata soccorsa dal 118 Basilicata Soccorso e trasportata in ospedale, dove ha lottato per quattro giorni prima di arrendersi.

Arrestato il conducente: positivo a droga e alcol

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente dell’auto è stato arrestato e posto ai domiciliari. Gli accertamenti tossicologici avrebbero evidenziato la positività a sostanze stupefacenti e un tasso alcolemico oltre i limiti di legge.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma gli esiti delle analisi e le gravi violazioni contestate al conducente aggravano la sua posizione. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le responsabilità.

Lutto cittadino e comunità in ginocchio

La comunità di Pisticci è sconvolta. Dopo il lutto cittadino proclamato mercoledì in occasione dei funerali di Vito Casalaspro, anche nel giorno delle esequie di Alisea Montanaro il sindaco ha disposto la sospensione delle attività pubbliche e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

Due giovani vite spezzate in una domenica di festa. Due famiglie distrutte da un dolore incolmabile. Il paese si stringe intorno a loro, con veglie, messaggi e gesti di vicinanza che si moltiplicano in queste ore di profondo cordoglio.