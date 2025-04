Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia cresce ancora, dramma PD, stabile M5S, flessione per Le

Fratelli d’Italia in ascesa, mentre il Partito Democratico scende ai minimi degli ultimi dodici mesi. Stabile il Movimento 5 Stelle, lieve flessione per Lega e Forza Italia.

Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi

Buone notizie per Giorgia Meloni: il nuovo sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli evidenzia un’ulteriore crescita di Fratelli d’Italia, che nel mese di aprile si attesta al 27,7%. Il partito guadagna oltre un punto percentuale rispetto al mese precedente. A favorire l’incremento, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha contribuito anche la visibilità internazionale ottenuta dalla premier, impegnata in diversi incontri con rappresentanti della politica americana e internazionale.

Nel centrodestra si registra invece una leggera flessione per la Lega, che perde quasi un punto percentuale e si ferma all’8,2%. Un risultato che porta il partito di Matteo Salvini a essere affiancato da Forza Italia, anch’essa stabile all’8,2%, sebbene in lieve calo.

Partito Democratico in calo, stabile il Movimento 5 Stelle

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico registra un’ulteriore diminuzione dei consensi, scendendo al 21,1%, il dato più basso degli ultimi dodici mesi. Diversa la situazione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che mantiene stabile il proprio consenso al 13,9%, una delle percentuali più elevate raggiunte nell’ultimo anno.

A livello di coalizioni, il centrodestra fa segnare un lieve incremento, mentre centrosinistra e Campo largo mostrano leggere flessioni. Migliora anche l’indice di gradimento per il governo, che sale al 41%, così come la fiducia in Giorgia Meloni, che cresce fino al 42%.

I leader: cala Tajani, cresce Conte

Per quanto riguarda il gradimento dei leader politici, si osserva un calo nei giudizi positivi nei confronti di Antonio Tajani (28%) e Elly Schlein. Al contrario, prosegue l’incremento della fiducia verso Giuseppe Conte, che si contende il podio con Tajani.