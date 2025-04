Lucia Annunziata nella bufera: “Zelensky è un uomo morto”, Pd sotto pressione, scoppia la polemica

Lucia Annunziata finisce nella bufera per alcune dichiarazioni shock su Zelensky: “È un uomo morto”, esplode la polemica politica e sui social.

Le dichiarazioni che scatenano il caso

Sta facendo discutere il video in cui Lucia Annunziata, europarlamentare del Partito Democratico, pronuncia parole pesantissime sulla guerra in Ucraina. Durante un’intervista, si sente chiaramente la giornalista affermare: “Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando salirà sull’aereo che poi esploderà a mezz’aria”.

Le dichiarazioni, riferite al contesto delle tensioni tra la Russia e l’Ucraina e ai rapporti tra Donald Trump e l’Unione Europea, hanno rapidamente fatto il giro della rete, scatenando una tempesta di critiche.

La reazione sui social e le richieste di chiarimento

Le parole di Annunziata hanno suscitato forte indignazione tra gli utenti, che sui social hanno chiesto spiegazioni immediate. “È il caso di un’interrogazione parlamentare per capire chi sono i ‘tutti’ di cui parla”, scrive un utente su X, sottolineando il tono inquietante delle affermazioni.

Molti commentatori hanno espresso preoccupazione non solo per il contenuto, ma anche per il modo in cui è stata posta la previsione sulla sorte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alcuni utenti si chiedono se esista, all’interno del Pd, un clima di rassegnazione o peggio, di complicità.

Anche il parlamentare europeo Sandro Gozi è intervenuto sulla vicenda, domandando pubblicamente a Lucia Annunziata di chiarire le sue parole. Al momento, però, dalla diretta interessata non è giunta alcuna replica ufficiale.

Una bufera politica difficile da spegnere

Le frasi di Lucia Annunziata rischiano di alimentare ulteriormente le tensioni politiche interne e di mettere in difficoltà il Partito Democratico in un momento già delicato. L’episodio arriva infatti pochi giorni dopo le celebrazioni del 25 aprile, riaccendendo il dibattito sulla posizione della sinistra italiana rispetto ai temi della guerra e della politica estera.

Il caso resta aperto, mentre sui social cresce la pressione perché l’europarlamentare chiarisca pubblicamente il significato delle sue parole.