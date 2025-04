Sondaggi nuovo Pontefice: il futuro della Chiesa? Per gli italiani deve somigliare a Papa Francesco

Secondo Euromedia Research, sei italiani su dieci desiderano un Pontefice simile a Papa Francesco, vicino ai valori di apertura e attenzione globale.

Il Conclave e il desiderio di continuità

A poche ore dai funerali di Papa Francesco in Vaticano, mentre i cardinali si preparano a riunirsi in Conclave nella Cappella Sistina, emergono i primi sondaggi sull’identikit del futuro Pontefice. Secondo un’indagine condotta da Euromedia Research, diretta da Alessandra Ghisleri per La Stampa, la maggioranza degli italiani, circa il 60%, auspica un successore in continuità con la visione e lo stile di Bergoglio.

Un dato che mostra quanto l’immagine di Francesco, con la sua attenzione ai temi sociali, la sobrietà e la visione globale, abbia saputo conquistare non solo il mondo cattolico, ma anche molti laici.

Le divisioni politiche sulla figura del futuro Papa

Dal punto di vista politico, il sondaggio evidenzia sfumature interessanti. Mentre quasi la totalità degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra (93,1%) spera in un “nuovo Francesco”, tra i simpatizzanti della Lega emerge una visione più critica: il 47,8% preferirebbe un cambio di rotta rispetto al pontificato argentino, ritenuto troppo schierato su temi come l’immigrazione.

Anche tra gli elettori di Forza Italia l’apprezzamento per il modello di Papa Francesco è molto forte, con l’83% che auspica una continuità nello stile e nelle scelte pastorali.

L’eredità di Papa Francesco

Secondo Euromedia Research, la figura di Papa Francesco è stata apprezzata dal 56,1% degli italiani, senza particolari distinzioni tra credenti e laici. Il suo approccio diretto, spesso meno formale rispetto alla tradizione vaticana, ha conquistato ampi consensi trasversali.

Ora l’attenzione si concentra sul Conclave: se fossero gli italiani a scegliere, il futuro della Chiesa sembrerebbe già tracciato nel segno di apertura, dialogo e inclusione lasciato da Bergoglio.