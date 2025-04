Bari, incidente mortale davanti all’ospedale Divenere: un uomo di 56 anni perde la vita, un altro gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino davanti all’ospedale Divenere di Bari Carbonara, provocando la morte di un uomo di 56 anni residente nella zona.

Un altro uomo, coinvolto nello scontro, è rimasto gravemente ferito e attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due uomini potrebbe essere stato diretto verso il luogo di lavoro al momento dell’impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso di uno dei coinvolti e trasportato d’urgenza il ferito all’interno dello stesso ospedale Divenere. Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di indagine, causando disagi alla circolazione nella zona circostante.

Indagini in corso e traffico deviato

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente. Non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulla dinamica esatta del sinistro, né sulla possibile responsabilità dei conducenti coinvolti. Gli agenti stanno ascoltando eventuali testimoni presenti al momento dell’accaduto e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La strada davanti all’ospedale Divenere resterà chiusa fino al termine dei rilievi tecnici. Le autorità invitano gli automobilisti a percorrere itinerari alternativi e a prestare massima attenzione nella zona di Carbonara, dove il traffico risulta ancora fortemente congestionato.