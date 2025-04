Vittorio Sgarbi osserva il corteo funebre di Papa Francesco dopo le dimissioni dall’ospedale

Dimesso dal Policlinico Gemelli, Vittorio Sgarbi riappare in un video in cui prega dal balcone durante i funerali di Papa Francesco il 26 aprile.

Il ritorno a casa dopo la lunga degenza ospedaliera

Vittorio Sgarbi è tornato nella sua abitazione dopo un periodo di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni di salute avevano suscitato apprensione nelle scorse settimane, ma una nuova immagine lo mostra affacciato al balcone mentre osserva in silenzio il corteo funebre di Papa Francesco, lo scorso 26 aprile. Il video, diffuso anche sui social e condiviso dall’ufficio stampa di Sgarbi, documenta questo momento intimo: il critico appare di spalle, in raccoglimento, mentre segue l’evento in preghiera dalla sua casa.

Lo scatto segna la sua prima apparizione pubblica dopo la dimissione dall’ospedale ed è stato realizzato da Sabrina Colle, compagna del critico d’arte e figura centrale nel periodo della convalescenza. Attualmente, Sgarbi si sta riprendendo sotto le cure della stessa Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi, che lo assistono quotidianamente.

Il periodo delicato del ricovero e le preoccupazioni familiari

Il ricovero di Vittorio Sgarbi era stato disposto in seguito a un deterioramento delle condizioni psico-fisiche. A destare particolare allarme era stato il suo rifiuto del cibo, sintomo che si è accompagnato a un evidente stato depressivo. A confermare la situazione è stato lo stesso Sgarbi in un’intervista a Robinson – Repubblica, nella quale aveva dichiarato: “Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto.”

Durante il suo periodo in ospedale, le condizioni del critico e politico avevano spinto amici e familiari a temere per il peggio. In quei giorni di incertezza, Sabrina Colle aveva pubblicato un post accompagnato da una fotografia con Sgarbi. L’immagine, accompagnata da una riflessione su un viaggio fatto insieme oltre vent’anni fa in Myanmar, aveva generato una forte reazione sui social e tra i sostenitori dello storico e parlamentare.

Con la pubblicazione del video del 26 aprile, arriva ora un segnale incoraggiante sulla lenta ma progressiva ripresa di Vittorio Sgarbi, che sembra avviarsi verso un graduale ritorno alla vita quotidiana.