“Affari tuoi”, Noemi rifiuta le offerte e lascia lo studio senza vincite, poi rivela: “A casa non abbiamo neanche le porte”

Nella puntata del 28 aprile di “Affari tuoi”, Noemi, concorrente della Basilicata, esce dal gioco senza vincite dopo una partita ricca di emozioni.

Un sogno sfumato per Noemi e il fidanzato Armando

La puntata di lunedì 28 aprile del programma “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino, ha visto protagonista Noemi, concorrente proveniente da Carbone, in provincia di Potenza. Ad accompagnarla in studio il fidanzato Armando, con cui condivide la vita da sei anni. I due avevano espresso il desiderio di vincere una somma che permettesse loro di completare l’arredamento della casa in cui convivono da cinque anni.

«Abbiamo la cucina e la camera da letto, ma ci mancano ancora tante cose. Non abbiamo neanche le porte», ha raccontato Noemi con un sorriso amaro, spiegando di vivere in una casa ancora spoglia ma “piena d’amore”. La giovane lavora come addetta al controllo qualità in un’azienda ortofrutticola e ha spiegato: «Mi occupo di preparare le prove di tracciabilità, controllo tutto».

Durante la partita, Noemi ha mostrato grande determinazione, rifiutando più volte le offerte del Dottore, Pasquale Romano, per inseguire la possibilità di ottenere una cifra più alta. Dopo l’apertura iniziale di sei pacchi, tra cui quelli da 20 mila, 30 mila e 200 mila euro, ha rifiutato un’offerta di 22 mila euro, affermando: «Mia madre mi ha sempre detto di accettare alla prima offerta, ma io sono una guerriera».

La partita si conclude con un’amara sorpresa

La corsa verso la vittoria si è però rivelata piena di ostacoli. Dopo aver rifiutato un’altra offerta da 31 mila euro e aver perso i pacchi da 300 mila e 15 mila euro, Noemi si è trovata davanti all’ennesimo bivio: accettare il pacco che aveva tenuto o cambiarlo con quello proposto dal Dottore. Nonostante i dubbi, ha scelto il cambio e ha preso il pacco numero 13, lasciando il numero 3 che conteneva il “salame pezzente”.

L’esito è stato drammatico: il nuovo pacco conteneva 0 euro, facendo svanire ogni possibilità di vincita. Tra le lacrime, Noemi ha provato a reagire, sostenuta da Armando: «Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore».

Nel tentativo estremo di ottenere qualcosa, la coppia ha partecipato alla fase della Regione Fortunata, puntando prima sulla Valle d’Aosta per il premio da 100 mila euro, e poi sulla Puglia per i 50 mila euro, la regione dove si sono conosciuti. In entrambi i casi, le risposte si sono rivelate sbagliate. La regione vincente era la Sardegna, lasciando Noemi e Armando a mani vuote.

Una puntata intensa, che ha messo in luce la tenacia e la speranza di una giovane coppia che, pur non avendo vinto nulla, ha mostrato grande affetto reciproco e forza d’animo.